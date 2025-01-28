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مستشفى رعاية الرياض يوقّع اتفاقية مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى

تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للاعبين واستشارات طبية وجلسات علاجية

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة في مستشفى رعاية الرياض، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمقر المستشفى في الرياض اليوم.

جاء ذلك بحضور الرئيس الطبي التنفيذي، د. بدر بن صقر العتيبي، للشركة الوطنية للرعاية الطبية، ومن جانب الاتحاد السعودي لألعاب القوى حضر الرئيس د. حبيب بن علي الربعان، والمدير التنفيذي ماجد بن أحمد باسنبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات متكاملة للاعبي الاتحاد السعودي لألعاب القوى واستشارات طبية وجلسات علاجية.

ويتمتع مركز جراحة العظام والتأهيل بالمستشفى بأحدث التقنيات الطبية والتأهيلية المستخدمة لقياس مستوى جاهزية اللاعبين لبدء مزاولة الرياضة وقياس الجهد البدني لهم.

وقال الرئيس الطبي التنفيذي لمستشفيات رعاية، د.بدر بن صقر العتيبي، تعليقًا على الاتفاقية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية وتعزيز التعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى وتقديم الدعم والخدمات التي من دورها تعزيز أداء اللاعبين. كما نسعى إلى تحقيق رؤية 2030 في مجال الرياضة وتشجيع المجتمعات لممارسة الرياضة بشكل أكبر.


وأضاف: نحن في مستشفى رعاية الرياض نفاخر بإمكانيات مركز جراحة العظام والتأهيل المجهز والمتكامل بأحدث التقنيات العلاجية، بإدارة طاقم طبي بأعلى مستويات الخبرة، آملين أن تحقق الاتفاقية أهدافها المرجوة.

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى د.حبيب بن علي الربعان: يسرني ويشرفني ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى وكافة منسوبيه من إداريين وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين، أن نتقدم لجميع منسوبي مستشفى رعاية الرياض بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على العمل سوياً لخدمة الرياضة السعودية، وخصوصاً ألعاب القوى وتوقيع الاتفاقية التي ستساهم في رعاية لاعبي منتخب المملكة لألعاب القوى، وتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الدفاع سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقيادتنا الرياضية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتحقيق تطلعات الرؤية المباركة 2030.

وأضاف: مستشفيات رعاية تعد صرحًا من الصروح الصحية الرائدة التي نفتخر بها جميعًا في هذا الوطن الغالي، ونسعى في الاتحاد السعودي لألعاب القوى إلى أن يستفيد لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى من الإمكانيات الكبيرة والكوادر الصحية المؤهلة في هذا الصرح لنكون جميعًا شركاء في تحقيق الإنجازات، ورفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا في جميع المحافل الدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى رعاية الرياض يوقّع اتفاقية مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى
سبق

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة في مستشفى رعاية الرياض، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمقر المستشفى في الرياض اليوم.

جاء ذلك بحضور الرئيس الطبي التنفيذي، د. بدر بن صقر العتيبي، للشركة الوطنية للرعاية الطبية، ومن جانب الاتحاد السعودي لألعاب القوى حضر الرئيس د. حبيب بن علي الربعان، والمدير التنفيذي ماجد بن أحمد باسنبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات متكاملة للاعبي الاتحاد السعودي لألعاب القوى واستشارات طبية وجلسات علاجية.

ويتمتع مركز جراحة العظام والتأهيل بالمستشفى بأحدث التقنيات الطبية والتأهيلية المستخدمة لقياس مستوى جاهزية اللاعبين لبدء مزاولة الرياضة وقياس الجهد البدني لهم.

وقال الرئيس الطبي التنفيذي لمستشفيات رعاية، د.بدر بن صقر العتيبي، تعليقًا على الاتفاقية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية وتعزيز التعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى وتقديم الدعم والخدمات التي من دورها تعزيز أداء اللاعبين. كما نسعى إلى تحقيق رؤية 2030 في مجال الرياضة وتشجيع المجتمعات لممارسة الرياضة بشكل أكبر.


وأضاف: نحن في مستشفى رعاية الرياض نفاخر بإمكانيات مركز جراحة العظام والتأهيل المجهز والمتكامل بأحدث التقنيات العلاجية، بإدارة طاقم طبي بأعلى مستويات الخبرة، آملين أن تحقق الاتفاقية أهدافها المرجوة.

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى د.حبيب بن علي الربعان: يسرني ويشرفني ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى وكافة منسوبيه من إداريين وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين، أن نتقدم لجميع منسوبي مستشفى رعاية الرياض بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على العمل سوياً لخدمة الرياضة السعودية، وخصوصاً ألعاب القوى وتوقيع الاتفاقية التي ستساهم في رعاية لاعبي منتخب المملكة لألعاب القوى، وتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الدفاع سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقيادتنا الرياضية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتحقيق تطلعات الرؤية المباركة 2030.

وأضاف: مستشفيات رعاية تعد صرحًا من الصروح الصحية الرائدة التي نفتخر بها جميعًا في هذا الوطن الغالي، ونسعى في الاتحاد السعودي لألعاب القوى إلى أن يستفيد لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى من الإمكانيات الكبيرة والكوادر الصحية المؤهلة في هذا الصرح لنكون جميعًا شركاء في تحقيق الإنجازات، ورفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا في جميع المحافل الدولية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
05:36 PM

مستشفى رعاية الرياض يوقّع اتفاقية مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى

تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للاعبين واستشارات طبية وجلسات علاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية ممثلة في مستشفى رعاية الرياض، اتفاقية تعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى بمقر المستشفى في الرياض اليوم.

جاء ذلك بحضور الرئيس الطبي التنفيذي، د. بدر بن صقر العتيبي، للشركة الوطنية للرعاية الطبية، ومن جانب الاتحاد السعودي لألعاب القوى حضر الرئيس د. حبيب بن علي الربعان، والمدير التنفيذي ماجد بن أحمد باسنبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات متكاملة للاعبي الاتحاد السعودي لألعاب القوى واستشارات طبية وجلسات علاجية.

ويتمتع مركز جراحة العظام والتأهيل بالمستشفى بأحدث التقنيات الطبية والتأهيلية المستخدمة لقياس مستوى جاهزية اللاعبين لبدء مزاولة الرياضة وقياس الجهد البدني لهم.

وقال الرئيس الطبي التنفيذي لمستشفيات رعاية، د.بدر بن صقر العتيبي، تعليقًا على الاتفاقية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية وتعزيز التعاون مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى وتقديم الدعم والخدمات التي من دورها تعزيز أداء اللاعبين. كما نسعى إلى تحقيق رؤية 2030 في مجال الرياضة وتشجيع المجتمعات لممارسة الرياضة بشكل أكبر.


وأضاف: نحن في مستشفى رعاية الرياض نفاخر بإمكانيات مركز جراحة العظام والتأهيل المجهز والمتكامل بأحدث التقنيات العلاجية، بإدارة طاقم طبي بأعلى مستويات الخبرة، آملين أن تحقق الاتفاقية أهدافها المرجوة.

من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى د.حبيب بن علي الربعان: يسرني ويشرفني ونيابة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى وكافة منسوبيه من إداريين وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين، أن نتقدم لجميع منسوبي مستشفى رعاية الرياض بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على العمل سوياً لخدمة الرياضة السعودية، وخصوصاً ألعاب القوى وتوقيع الاتفاقية التي ستساهم في رعاية لاعبي منتخب المملكة لألعاب القوى، وتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد وزير الدفاع سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقيادتنا الرياضية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتحقيق تطلعات الرؤية المباركة 2030.

وأضاف: مستشفيات رعاية تعد صرحًا من الصروح الصحية الرائدة التي نفتخر بها جميعًا في هذا الوطن الغالي، ونسعى في الاتحاد السعودي لألعاب القوى إلى أن يستفيد لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى من الإمكانيات الكبيرة والكوادر الصحية المؤهلة في هذا الصرح لنكون جميعًا شركاء في تحقيق الإنجازات، ورفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا في جميع المحافل الدولية.

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