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"جونسون" من المستشفى: أعاني من "كورونا" لكن معنوياتي مرتفعة

أكد أنه على اتصال مع الحكومة لمكافحة الفيروس

ذكر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الاثنين) أنه يخضع لفحوص عادية بسبب أعراض فيروس كورونا، لكنه في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومته.

وقال جونسون على "تويتر ": "بناءً على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية في الوقت الذي ما زلت أعاني فيه من أعراض فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي ونعمل فيه معًا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".

فيروس كورونا الجديد

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"جونسون" من المستشفى: أعاني من "كورونا" لكن معنوياتي مرتفعة
سبق

ذكر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الاثنين) أنه يخضع لفحوص عادية بسبب أعراض فيروس كورونا، لكنه في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومته.

وقال جونسون على "تويتر ": "بناءً على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية في الوقت الذي ما زلت أعاني فيه من أعراض فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي ونعمل فيه معًا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:16 PM

"جونسون" من المستشفى: أعاني من "كورونا" لكن معنوياتي مرتفعة

أكد أنه على اتصال مع الحكومة لمكافحة الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الاثنين) أنه يخضع لفحوص عادية بسبب أعراض فيروس كورونا، لكنه في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومته.

وقال جونسون على "تويتر ": "بناءً على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية في الوقت الذي ما زلت أعاني فيه من أعراض فيروس كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "أنا في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي ونعمل فيه معًا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".

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