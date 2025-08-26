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مذكرة تفاهم بين "الحج والعمرة" والاتحاد السعودي للهجن

لبحث فرص مستقبلية ثقافية لضيوف الرحمن

وقّع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم؛ مذكرة تفاهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة، والذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن، وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة؛ كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي، لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

من جهته عبّر الأمير فهد بن جلوي عن تشرفه بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، لتحقيق بنود رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال: إنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع جزيل الشكر لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، على التعاون المشترك، وبإذن الله نحقق الهدف المنشود.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مذكرة تفاهم بين "الحج والعمرة" والاتحاد السعودي للهجن
سبق

وقّع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم؛ مذكرة تفاهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة، والذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن، وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة؛ كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي، لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

من جهته عبّر الأمير فهد بن جلوي عن تشرفه بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، لتحقيق بنود رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال: إنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع جزيل الشكر لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، على التعاون المشترك، وبإذن الله نحقق الهدف المنشود.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
05:56 PM

مذكرة تفاهم بين "الحج والعمرة" والاتحاد السعودي للهجن

لبحث فرص مستقبلية ثقافية لضيوف الرحمن

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حمد الفراج - الرياض
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وقّع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ورئيس الاتحاد السعودي للهجن التابع للهيئة العامة للرياضة، الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، اليوم؛ مذكرة تفاهم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الحج والعمرة، والذي يقام لمدة ثلاثة أيام بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وتهدف المذكرة إلى فتح آفاق أوسع للبحث عن فرص مستقبلية بشأن تطوير تجربة ثقافية ثرية لضيوف الرحمن، وتسهيل التواصل بين اتحاد الهجن وشركات مقدمي خدمات الحج والعمرة؛ كونها جزءًا من الموروث الثقافي السعودي، لاستكشاف إمكانية الشراكة في وضع مقترحات لتجارب إثرائية متعلقة بالهجن ذات قيمة ثقافية للطرفين، بالإضافة إلى وضع مقترحات ودراسات لبرامج نوعية وشراكات إستراتيجية مع الوزارة والقطاع الخاص لتقديم تجربة إثرائية متميزة.

من جهته عبّر الأمير فهد بن جلوي عن تشرفه بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال عدد من البرامج بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، لتحقيق بنود رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال: إنه سيتم العمل على هذه البرامج بدعم وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مع جزيل الشكر لوزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، على التعاون المشترك، وبإذن الله نحقق الهدف المنشود.

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