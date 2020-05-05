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الحوثيون يعترفون بظهور "كورونا" في صنعاء

أكّدوا حالة إصابة لمواطن صومالي

اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".

المتمرّدون الحوثيون فيروس كورونا الجديد

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الحوثيون يعترفون بظهور "كورونا" في صنعاء
سبق

اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
06:03 PM

الحوثيون يعترفون بظهور "كورونا" في صنعاء

أكّدوا حالة إصابة لمواطن صومالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".

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