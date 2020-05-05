الحوثيون يعترفون بظهور "كورونا" في صنعاء

اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".
اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".المتمرّدون الحوثيون فيروس كورونا الجديد
اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".
اعترف المتمرّدون الحوثيون، اليوم (الثلاثاء)، بظهور فيروس كورونا الجديد في العاصمة صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن المسؤول في الميليشيا طه الوكيل، "اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في صنعاء".