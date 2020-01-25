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وزير الصحة الأردني: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد

تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات

أكدت الحكومة الأردنية اليوم أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في الأردن حتى الآن.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً فُعلت للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من الأمراض.
وأضاف أنه تم تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.


بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لم يسجل أي إصابة بين الطلبة الأردنيين البالغ عددهم نحو 100 طالب في مدينة ووهان الصينية.

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وزير الصحة الأردني: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد
سبق

أكدت الحكومة الأردنية اليوم أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في الأردن حتى الآن.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً فُعلت للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من الأمراض.
وأضاف أنه تم تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.


بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لم يسجل أي إصابة بين الطلبة الأردنيين البالغ عددهم نحو 100 طالب في مدينة ووهان الصينية.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
05:15 PM

وزير الصحة الأردني: لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد

تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أكدت الحكومة الأردنية اليوم أنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا في الأردن حتى الآن.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً فُعلت للتعامل مع أيّ حالة يشتبه بإصابتها بهذا الفيروس من جهة الكوادر الطبية المدربة والقادرة على التعامل مع هذا النوع من الأمراض.
وأضاف أنه تم تفعيل إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية والمطارات واستخدام الماسحات الحرارية للتأكد من سلامة المسافرين القادمين على متن الرحلات القادمة من دول شرق آسيا، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية للوقوف على تطورات انتشار الفيروس وبروتوكولات الوقاية والعلاج.


بدورها أكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه لم يسجل أي إصابة بين الطلبة الأردنيين البالغ عددهم نحو 100 طالب في مدينة ووهان الصينية.

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