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مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والإسكان لاعتماد "فلل الأوركيدز"

كجزء من برامج الوزارة لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخرًا في الرياض، اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان لدمج واعتماد مشروع "فلل الأوركيدز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية.

ويضم المشروع الواقع على مساحة 1.580.322 مترًا مربعًا؛ 2580 وحدة سكنية، سيتم تخصيص 2248 فيلا سكنية وتاون هاوس منها لمستفيدي الدعم السكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، أن توقيع هذه الاتفاقية؛ يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمريْن بين الوزارة والمدينة الاقتصادية، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم السكني وفقًا لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، من خلال برامج متنوعة توفرها بالتعاون والشراكة مع الجهات التابعة لها، أو المرتبطة بها من ناحية وشركائها من القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وعَدّ "لنجاوي" مشروع "فلل الأوركيدز" أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية المواكبة لرؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة؛ حيث يقدم فرصًا واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة؛ مشيرًا إلى أنه روعي في تصميم المشروع أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة بأسعار في متناول الجميع.

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وزارة الإسكان مشروع فلل الأوركيدز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والإسكان لاعتماد "فلل الأوركيدز"
سبق

وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخرًا في الرياض، اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان لدمج واعتماد مشروع "فلل الأوركيدز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية.

ويضم المشروع الواقع على مساحة 1.580.322 مترًا مربعًا؛ 2580 وحدة سكنية، سيتم تخصيص 2248 فيلا سكنية وتاون هاوس منها لمستفيدي الدعم السكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، أن توقيع هذه الاتفاقية؛ يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمريْن بين الوزارة والمدينة الاقتصادية، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم السكني وفقًا لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، من خلال برامج متنوعة توفرها بالتعاون والشراكة مع الجهات التابعة لها، أو المرتبطة بها من ناحية وشركائها من القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وعَدّ "لنجاوي" مشروع "فلل الأوركيدز" أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية المواكبة لرؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة؛ حيث يقدم فرصًا واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة؛ مشيرًا إلى أنه روعي في تصميم المشروع أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة بأسعار في متناول الجميع.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:50 PM

مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والإسكان لاعتماد "فلل الأوركيدز"

كجزء من برامج الوزارة لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤخرًا في الرياض، اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان لدمج واعتماد مشروع "فلل الأوركيدز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية.

ويضم المشروع الواقع على مساحة 1.580.322 مترًا مربعًا؛ 2580 وحدة سكنية، سيتم تخصيص 2248 فيلا سكنية وتاون هاوس منها لمستفيدي الدعم السكني.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، أن توقيع هذه الاتفاقية؛ يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمريْن بين الوزارة والمدينة الاقتصادية، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم السكني وفقًا لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية، من خلال برامج متنوعة توفرها بالتعاون والشراكة مع الجهات التابعة لها، أو المرتبطة بها من ناحية وشركائها من القطاع الخاص من ناحية أخرى.

وعَدّ "لنجاوي" مشروع "فلل الأوركيدز" أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية المواكبة لرؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة؛ حيث يقدم فرصًا واعدة للمواطنين لبناء منازل أحلامهم أو راغبي الاستثمار في الأراضي السكنية المطورة بأحدث أساليب البنية التحتية المتقدمة؛ مشيرًا إلى أنه روعي في تصميم المشروع أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد في أجواء عصرية راقية تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة بأسعار في متناول الجميع.

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