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الرئيس اليمني يؤكد وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف المعقدة

أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقًا لمرجعياته المتعارف عليها

كد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها بلاده، وذلك خلال استقباله أمس الأول في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل المنتهية فترة عمله.

وأشاد الرئيس هادي بالجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله لمصلحة اليمن والولايات المتحدة والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها اليمن وبوادر السلام الممكنة من خلال جهود المبعوثَين الأمريكي والأممي التي يتطلع إليها الشعب اليمني، مؤكداً استحالة تقبل اليمنيين لنقل التجربة الإيرانية بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها ووقف الحرب وتخفيف الأعباء عن كاهل اليمنيين.

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الرئيس اليمني يؤكد وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف المعقدة
سبق

كد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها بلاده، وذلك خلال استقباله أمس الأول في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل المنتهية فترة عمله.

وأشاد الرئيس هادي بالجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله لمصلحة اليمن والولايات المتحدة والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها اليمن وبوادر السلام الممكنة من خلال جهود المبعوثَين الأمريكي والأممي التي يتطلع إليها الشعب اليمني، مؤكداً استحالة تقبل اليمنيين لنقل التجربة الإيرانية بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها ووقف الحرب وتخفيف الأعباء عن كاهل اليمنيين.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
10:24 AM

الرئيس اليمني يؤكد وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف المعقدة

أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقًا لمرجعياته المتعارف عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجود بوادر سلام ممكنة رغم الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها بلاده، وذلك خلال استقباله أمس الأول في مدينة الرياض السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل المنتهية فترة عمله.

وأشاد الرئيس هادي بالجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله لمصلحة اليمن والولايات المتحدة والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة المعقدة التي تشهدها اليمن وبوادر السلام الممكنة من خلال جهود المبعوثَين الأمريكي والأممي التي يتطلع إليها الشعب اليمني، مؤكداً استحالة تقبل اليمنيين لنقل التجربة الإيرانية بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أكد تطلع حكومته للسلام والحوار وفقاً لمرجعياته المتعارف عليها ووقف الحرب وتخفيف الأعباء عن كاهل اليمنيين.

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