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تلاعب "العمالة" بسوق أسماك القنفذة يساهم في زيادة أسعاره

يتعمدون نقله بسياراتهم الخاصة خارج السوق هرباً من الرقابة

رغم منع تصديره للأسواق الأخرى قبل أخذ سوق القنفذة كفايته من المحصول اليومي، إلا أن بعض العمالة لازالوا يتجاهلون التعليمات ويقومون بالتلاعب بالمحصول اليومي وإخراجه من السوق على سياراتهم الخاصة، ثم تعبئته بالسيارات الأخرى المتوقفة خارج الموقع المخصصة لنقله، طمعاً منهم للحصول على سعر أفضل.

يُضاف إلى ذلك، تسببهم في ارتفاع سعره بسوق القنفذة بسبب قلة المعروض، ما جعل أهالي القنفذة يطالبون الجهات المعنية بتخصيص مراقب يتواجد بالسوق وقت خروج الصيادين من البحر ويجبرهم على إدخاله للسوق وبيعه للمواطنين لأن أغلب المحلات تديرها عمالة أجنبية لا يقومون بعرض كامل الإنتاج اليومي أمام الزبائن يتعمدون تقليل المعروض وقت ذروة السوق لنقله خارج المنطقة.

القنفذة سوق القنفذة فيروس كورونا الجديد

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تلاعب "العمالة" بسوق أسماك القنفذة يساهم في زيادة أسعاره
سبق

رغم منع تصديره للأسواق الأخرى قبل أخذ سوق القنفذة كفايته من المحصول اليومي، إلا أن بعض العمالة لازالوا يتجاهلون التعليمات ويقومون بالتلاعب بالمحصول اليومي وإخراجه من السوق على سياراتهم الخاصة، ثم تعبئته بالسيارات الأخرى المتوقفة خارج الموقع المخصصة لنقله، طمعاً منهم للحصول على سعر أفضل.

يُضاف إلى ذلك، تسببهم في ارتفاع سعره بسوق القنفذة بسبب قلة المعروض، ما جعل أهالي القنفذة يطالبون الجهات المعنية بتخصيص مراقب يتواجد بالسوق وقت خروج الصيادين من البحر ويجبرهم على إدخاله للسوق وبيعه للمواطنين لأن أغلب المحلات تديرها عمالة أجنبية لا يقومون بعرض كامل الإنتاج اليومي أمام الزبائن يتعمدون تقليل المعروض وقت ذروة السوق لنقله خارج المنطقة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:27 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:32 AM

تلاعب "العمالة" بسوق أسماك القنفذة يساهم في زيادة أسعاره

يتعمدون نقله بسياراتهم الخاصة خارج السوق هرباً من الرقابة

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حسن العيسي - القنفذة
0
653

رغم منع تصديره للأسواق الأخرى قبل أخذ سوق القنفذة كفايته من المحصول اليومي، إلا أن بعض العمالة لازالوا يتجاهلون التعليمات ويقومون بالتلاعب بالمحصول اليومي وإخراجه من السوق على سياراتهم الخاصة، ثم تعبئته بالسيارات الأخرى المتوقفة خارج الموقع المخصصة لنقله، طمعاً منهم للحصول على سعر أفضل.

يُضاف إلى ذلك، تسببهم في ارتفاع سعره بسوق القنفذة بسبب قلة المعروض، ما جعل أهالي القنفذة يطالبون الجهات المعنية بتخصيص مراقب يتواجد بالسوق وقت خروج الصيادين من البحر ويجبرهم على إدخاله للسوق وبيعه للمواطنين لأن أغلب المحلات تديرها عمالة أجنبية لا يقومون بعرض كامل الإنتاج اليومي أمام الزبائن يتعمدون تقليل المعروض وقت ذروة السوق لنقله خارج المنطقة.

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