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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الحوثي على الرياض وخميس مشيط

"طه" وصف التصرفات بالإجرامية بأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الباليستي الذي نفّذته أمس مليشيا الحوثي باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، والذي تصدّت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتمكّنت من إحباطه.

وندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باستمرار تصعيد مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة، واصفًا تلك التصرفات بالإجرامية، وبأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الحوثي على الرياض وخميس مشيط
سبق

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الباليستي الذي نفّذته أمس مليشيا الحوثي باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، والذي تصدّت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتمكّنت من إحباطه.

وندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باستمرار تصعيد مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة، واصفًا تلك التصرفات بالإجرامية، وبأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
02:28 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الحوثي على الرياض وخميس مشيط

"طه" وصف التصرفات بالإجرامية بأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الباليستي الذي نفّذته أمس مليشيا الحوثي باتجاه مدينتي الرياض وخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، والذي تصدّت له قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتمكّنت من إحباطه.

وندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، باستمرار تصعيد مليشيا الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة، واصفًا تلك التصرفات بالإجرامية، وبأنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد الأمين العام وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها.

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