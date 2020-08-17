النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية

﻿قال: الأعداء والخونة تحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالصادق والشجاع والقامة. مضيفًا: "إن سموه يقود السعودية لفجر جديد نحو العالمية، وإن الأعداء والخونة صُدموا وتبددت أحلامهم بعدما تكالبوا عليه".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "إن ولي العهد الأمير الصادق الشجاع ‫محمد بن سلمان هامة وقامة عالمية، وفجر جديد، بزغ في سماء السعودية، يعمل بوتيرة متسارعة لبناء الوطن والرفاهية المستقبلية للمواطن".

وأضاف: "تكالب عليه الأعداء والخونة بعد أن صُدموا وتبددت أحلامهم الشيطانية لتدمير السعودية؛ فتحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع الهجمات الفاشلة على ولي العهد من قِبل الجماعات المتطرفة المدعومة من دول معادية للمملكة؛ وذلك للنيل من سموه نظير جهوده في التصدي للإرهاب والتطرف والفساد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية
سبق

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالصادق والشجاع والقامة. مضيفًا: "إن سموه يقود السعودية لفجر جديد نحو العالمية، وإن الأعداء والخونة صُدموا وتبددت أحلامهم بعدما تكالبوا عليه".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "إن ولي العهد الأمير الصادق الشجاع ‫محمد بن سلمان هامة وقامة عالمية، وفجر جديد، بزغ في سماء السعودية، يعمل بوتيرة متسارعة لبناء الوطن والرفاهية المستقبلية للمواطن".

وأضاف: "تكالب عليه الأعداء والخونة بعد أن صُدموا وتبددت أحلامهم الشيطانية لتدمير السعودية؛ فتحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع الهجمات الفاشلة على ولي العهد من قِبل الجماعات المتطرفة المدعومة من دول معادية للمملكة؛ وذلك للنيل من سموه نظير جهوده في التصدي للإرهاب والتطرف والفساد.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
10:16 PM

وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد صادق وشجاع ويعمل بوتيرة متسارعة لبناء وطن الرفاهية

﻿قال: الأعداء والخونة تحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,434

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالصادق والشجاع والقامة. مضيفًا: "إن سموه يقود السعودية لفجر جديد نحو العالمية، وإن الأعداء والخونة صُدموا وتبددت أحلامهم بعدما تكالبوا عليه".

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، قال فيها: "إن ولي العهد الأمير الصادق الشجاع ‫محمد بن سلمان هامة وقامة عالمية، وفجر جديد، بزغ في سماء السعودية، يعمل بوتيرة متسارعة لبناء الوطن والرفاهية المستقبلية للمواطن".

وأضاف: "تكالب عليه الأعداء والخونة بعد أن صُدموا وتبددت أحلامهم الشيطانية لتدمير السعودية؛ فتحزبوا للنيل منه فباؤوا بالفشل والخسران".

وتتزامن تغريدة الوزير "آل الشيخ" مع الهجمات الفاشلة على ولي العهد من قِبل الجماعات المتطرفة المدعومة من دول معادية للمملكة؛ وذلك للنيل من سموه نظير جهوده في التصدي للإرهاب والتطرف والفساد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,350
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,352
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,727

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة