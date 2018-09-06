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مؤسسة الملك عبد الله تعلن عن بدء استقبال طلبات المرحلة الثانية لإسكان الغالة.. هُنا الشروط

يبلغ عددها 100 وحدة سكنية مخصصة لسكان المركز والقرى التابعة له

أعلنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، عن بدء التقديم واستقبال طلبات الإسكان التنموي للوحدات السكنية ( المرحلة الثانية ) والبالغ عددها 100 وحدة سكنية، والمخصصة لسكان مركز الغالة والقرى التابعة له. وحددت المؤسسة موعد استقبال الطلبات من تاريخ 1/1/1440 هـ إلى 29/1/1440هـ، بمركز مجمع الطرق بالغالة.

واشترطت المؤسسة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولا يملك عقارا، وغير حاصل على قرض سكني، ولا يملك سجلا تجاريا، بالإضافة إلى أن يكون من سكان مركز الغالة، وأن لا يكون قد حصل على سكن من الجهات الخيرية.

وأكدت أن الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن على المتقدم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع احضار الأصل للمطابقة، وصورة بطاقة العائلة ( الإصدار الجديد ) مع الأصل للمطابقة، وتعبئة النموذج الخاص بالجهات ذات العلاقة، وأن يحضر المتقدم شخصيا" لصاحب الطلب ما عدا المطلقات والأرامل فيحضر الوكيل الشرعي، وعلى المتقدم أن يقوم بتعبئة إقرار عدم امتلاك سكن أو عقار، وتسجيل رقم الجوال الخاص مع رقم بديل.

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مؤسسة الملك عبد الله تعلن عن بدء استقبال طلبات المرحلة الثانية لإسكان الغالة.. هُنا الشروط
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، عن بدء التقديم واستقبال طلبات الإسكان التنموي للوحدات السكنية ( المرحلة الثانية ) والبالغ عددها 100 وحدة سكنية، والمخصصة لسكان مركز الغالة والقرى التابعة له. وحددت المؤسسة موعد استقبال الطلبات من تاريخ 1/1/1440 هـ إلى 29/1/1440هـ، بمركز مجمع الطرق بالغالة.

واشترطت المؤسسة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولا يملك عقارا، وغير حاصل على قرض سكني، ولا يملك سجلا تجاريا، بالإضافة إلى أن يكون من سكان مركز الغالة، وأن لا يكون قد حصل على سكن من الجهات الخيرية.

وأكدت أن الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن على المتقدم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع احضار الأصل للمطابقة، وصورة بطاقة العائلة ( الإصدار الجديد ) مع الأصل للمطابقة، وتعبئة النموذج الخاص بالجهات ذات العلاقة، وأن يحضر المتقدم شخصيا" لصاحب الطلب ما عدا المطلقات والأرامل فيحضر الوكيل الشرعي، وعلى المتقدم أن يقوم بتعبئة إقرار عدم امتلاك سكن أو عقار، وتسجيل رقم الجوال الخاص مع رقم بديل.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:54 PM

مؤسسة الملك عبد الله تعلن عن بدء استقبال طلبات المرحلة الثانية لإسكان الغالة.. هُنا الشروط

يبلغ عددها 100 وحدة سكنية مخصصة لسكان المركز والقرى التابعة له

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عوض الفهمي - الليث
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3,640

أعلنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، عن بدء التقديم واستقبال طلبات الإسكان التنموي للوحدات السكنية ( المرحلة الثانية ) والبالغ عددها 100 وحدة سكنية، والمخصصة لسكان مركز الغالة والقرى التابعة له. وحددت المؤسسة موعد استقبال الطلبات من تاريخ 1/1/1440 هـ إلى 29/1/1440هـ، بمركز مجمع الطرق بالغالة.

واشترطت المؤسسة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولا يملك عقارا، وغير حاصل على قرض سكني، ولا يملك سجلا تجاريا، بالإضافة إلى أن يكون من سكان مركز الغالة، وأن لا يكون قد حصل على سكن من الجهات الخيرية.

وأكدت أن الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة أن على المتقدم إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع احضار الأصل للمطابقة، وصورة بطاقة العائلة ( الإصدار الجديد ) مع الأصل للمطابقة، وتعبئة النموذج الخاص بالجهات ذات العلاقة، وأن يحضر المتقدم شخصيا" لصاحب الطلب ما عدا المطلقات والأرامل فيحضر الوكيل الشرعي، وعلى المتقدم أن يقوم بتعبئة إقرار عدم امتلاك سكن أو عقار، وتسجيل رقم الجوال الخاص مع رقم بديل.

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