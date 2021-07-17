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قبل أسبوع من انطلاقها.. اكتشاف أول إصابة بكورونا في أولمبياد طوكيو

موتو: متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية

قبل أسبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، أعلن المنظمون السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، لكنهم طمأنوا بشأن فعالية الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتقال "كوفيد-19".

وقال تاكايا ماسا المتحدث باسم اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي: "هناك شخص في القرية. هذه أول حالة مسجّلة داخل القرية، وتم اكتشافها عند الوصول"، دون أن يحدّد ما إذا كان رياضيًّا أو أحد أفراد البعثات.

ووفق ما نقلته فرانس برس عن الصحف اليابانية: يتعلّق الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح المزيد.

وكانت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرّر مرة كل أربع سنوات.

وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا.. ستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كورونا، وسيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتمّ عزله".

وتابع موتو: "نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم هو ردّ الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل أسبوع من انطلاقها.. اكتشاف أول إصابة بكورونا في أولمبياد طوكيو
سبق

قبل أسبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، أعلن المنظمون السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، لكنهم طمأنوا بشأن فعالية الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتقال "كوفيد-19".

وقال تاكايا ماسا المتحدث باسم اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي: "هناك شخص في القرية. هذه أول حالة مسجّلة داخل القرية، وتم اكتشافها عند الوصول"، دون أن يحدّد ما إذا كان رياضيًّا أو أحد أفراد البعثات.

ووفق ما نقلته فرانس برس عن الصحف اليابانية: يتعلّق الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح المزيد.

وكانت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرّر مرة كل أربع سنوات.

وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا.. ستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كورونا، وسيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتمّ عزله".

وتابع موتو: "نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم هو ردّ الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين".

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
11:41 AM

قبل أسبوع من انطلاقها.. اكتشاف أول إصابة بكورونا في أولمبياد طوكيو

موتو: متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل أسبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، أعلن المنظمون السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية، لكنهم طمأنوا بشأن فعالية الإجراءات الصارمة المتخذة للحد من انتقال "كوفيد-19".

وقال تاكايا ماسا المتحدث باسم اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي: "هناك شخص في القرية. هذه أول حالة مسجّلة داخل القرية، وتم اكتشافها عند الوصول"، دون أن يحدّد ما إذا كان رياضيًّا أو أحد أفراد البعثات.

ووفق ما نقلته فرانس برس عن الصحف اليابانية: يتعلّق الأمر بشخص أجنبي، من دون إيضاح المزيد.

وكانت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، قد تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرّر مرة كل أربع سنوات.

وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا.. ستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كورونا، وسيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتمّ عزله".

وتابع موتو: "نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم هو ردّ الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين".

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