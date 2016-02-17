النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مستشفى الأفلاج" يستقبل أكثر من 100 ألف مراجع ويشخّص 338 ألف حالة

للفحوص المخبرية والأشعة وفق إحصائية كاملة عن العام 2021

أظهرت الإحصائية التي نشرها مستشفى الأفلاج العام خلال عام 2021 الجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى لخدمة أكثر من 100 ألف مراجع، كما قدّم المستشفى خلال العام تشخيص 338 ألف للفحوصات المخبرية والأشعة.

وكشفت الإحصائية تقديم الأقسام الطبية بمستشفى الأفلاج العام خدمات طبية متنوعة شملت تلقي 71.065 مراجعًا لقسم الطوارئ الخدمات الصحية فيما استفاد 26.524 من خدمات العيادات الخارجية، وقدمت وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ 8.847 مراجعًا، كما أجرى 20.525 مراجع فحوصات أشعة كذلك بلغ عدد الفحوص المخبرية 317.808، فضلاً عن 360 عملية جراحية تم إجراؤها، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4.206، واستفاد 4.450 مراجعًا من خدمات العلاج الطبيعي، وأجريت كذلك صرف 97.795 وصفة علاجية.

يُذكر أن إدارة مستشفى الأفلاج العام بقيادة الأخصائي أول فالح الدوسري نجحت في استعادة عمل بعض العيادات تلبية لاحتياجات المراجعين ولا يزال يعمل على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية والفنية.

مستشفى الأفلاج العام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"مستشفى الأفلاج" يستقبل أكثر من 100 ألف مراجع ويشخّص 338 ألف حالة
سبق

أظهرت الإحصائية التي نشرها مستشفى الأفلاج العام خلال عام 2021 الجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى لخدمة أكثر من 100 ألف مراجع، كما قدّم المستشفى خلال العام تشخيص 338 ألف للفحوصات المخبرية والأشعة.

وكشفت الإحصائية تقديم الأقسام الطبية بمستشفى الأفلاج العام خدمات طبية متنوعة شملت تلقي 71.065 مراجعًا لقسم الطوارئ الخدمات الصحية فيما استفاد 26.524 من خدمات العيادات الخارجية، وقدمت وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ 8.847 مراجعًا، كما أجرى 20.525 مراجع فحوصات أشعة كذلك بلغ عدد الفحوص المخبرية 317.808، فضلاً عن 360 عملية جراحية تم إجراؤها، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4.206، واستفاد 4.450 مراجعًا من خدمات العلاج الطبيعي، وأجريت كذلك صرف 97.795 وصفة علاجية.

يُذكر أن إدارة مستشفى الأفلاج العام بقيادة الأخصائي أول فالح الدوسري نجحت في استعادة عمل بعض العيادات تلبية لاحتياجات المراجعين ولا يزال يعمل على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية والفنية.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
12:38 PM

"مستشفى الأفلاج" يستقبل أكثر من 100 ألف مراجع ويشخّص 338 ألف حالة

للفحوص المخبرية والأشعة وفق إحصائية كاملة عن العام 2021

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
487

أظهرت الإحصائية التي نشرها مستشفى الأفلاج العام خلال عام 2021 الجهود الكبيرة التي يقوم بها المستشفى لخدمة أكثر من 100 ألف مراجع، كما قدّم المستشفى خلال العام تشخيص 338 ألف للفحوصات المخبرية والأشعة.

وكشفت الإحصائية تقديم الأقسام الطبية بمستشفى الأفلاج العام خدمات طبية متنوعة شملت تلقي 71.065 مراجعًا لقسم الطوارئ الخدمات الصحية فيما استفاد 26.524 من خدمات العيادات الخارجية، وقدمت وحدة الغسيل الكلوي الخدمة لـ 8.847 مراجعًا، كما أجرى 20.525 مراجع فحوصات أشعة كذلك بلغ عدد الفحوص المخبرية 317.808، فضلاً عن 360 عملية جراحية تم إجراؤها، فيما بلغ عدد حالات التنويم 4.206، واستفاد 4.450 مراجعًا من خدمات العلاج الطبيعي، وأجريت كذلك صرف 97.795 وصفة علاجية.

يُذكر أن إدارة مستشفى الأفلاج العام بقيادة الأخصائي أول فالح الدوسري نجحت في استعادة عمل بعض العيادات تلبية لاحتياجات المراجعين ولا يزال يعمل على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية والفنية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,117
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,528
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,190
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,151

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة