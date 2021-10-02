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نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي

محطات من تاريخ المملكة تسترجعها "الدارة" تحت عنوان "مختارات أم القرى"

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، أعادت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، نشر خبر يعود لأكثر من 76 عاماً، وهو إهداء الرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت"؛ طائرة دوغلاس للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، خلال عام 1945م؛ الموافق 1364 هـ.

وتعد هذه الواقعة من المحطات البارزة في تاريخ الطيران المدني السعودي؛ حيث وصلت الطائرة المدنية من طراز (داكوتا دي سي3) من إنتاج شركة دوجلاس الأمريكية إلى أرض المملكة، وتحديداً في مدينة جدة، في 14 / 4 / 1945 م، والمهداة للملك عبدالعزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي روزفلت؛ التي بدأت برحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران.

وبعد أشهر قليلة من وصول تلك الطائرة أمر -رحمه الله- بشراء طائرتيْن من الطراز نفسه، وشكّلت الطائرات الثلاث النواة الأولى لأسطول الطيران المدني في البلاد، كما أمر بإنشاء عديدٍ من المدارج الترابية في أنحاء مختلفة من المملكة "الرياض والظهران والحوية بالطائف والهفوف وبريدة وجازان والخرج وعفيف"؛ إذ شكّل بعضها مطارات ذات مرافق بسيطة، سيّرت منها وإليها الخطوط السعودية رحلات جوية، ومن ثم أُسست إدارة باسم (شعبة الطيران) تشرف على الشؤون الفنية، أما الشؤون الإدارية فأُسست لها إدارة باسم (إدارة طائرات الخطوط الجوية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي
سبق

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، أعادت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، نشر خبر يعود لأكثر من 76 عاماً، وهو إهداء الرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت"؛ طائرة دوغلاس للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، خلال عام 1945م؛ الموافق 1364 هـ.

وتعد هذه الواقعة من المحطات البارزة في تاريخ الطيران المدني السعودي؛ حيث وصلت الطائرة المدنية من طراز (داكوتا دي سي3) من إنتاج شركة دوجلاس الأمريكية إلى أرض المملكة، وتحديداً في مدينة جدة، في 14 / 4 / 1945 م، والمهداة للملك عبدالعزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي روزفلت؛ التي بدأت برحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران.

وبعد أشهر قليلة من وصول تلك الطائرة أمر -رحمه الله- بشراء طائرتيْن من الطراز نفسه، وشكّلت الطائرات الثلاث النواة الأولى لأسطول الطيران المدني في البلاد، كما أمر بإنشاء عديدٍ من المدارج الترابية في أنحاء مختلفة من المملكة "الرياض والظهران والحوية بالطائف والهفوف وبريدة وجازان والخرج وعفيف"؛ إذ شكّل بعضها مطارات ذات مرافق بسيطة، سيّرت منها وإليها الخطوط السعودية رحلات جوية، ومن ثم أُسست إدارة باسم (شعبة الطيران) تشرف على الشؤون الفنية، أما الشؤون الإدارية فأُسست لها إدارة باسم (إدارة طائرات الخطوط الجوية).

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
12:47 PM

نواة الأسطول الجوي.. 76 عاماً من قبول "المؤسّس" هدية الرئيس الأمريكي

محطات من تاريخ المملكة تسترجعها "الدارة" تحت عنوان "مختارات أم القرى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحت عنوان "مختارات أم القرى"، أعادت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، نشر خبر يعود لأكثر من 76 عاماً، وهو إهداء الرئيس الأمريكي الأسبق "روزفلت"؛ طائرة دوغلاس للملك المؤسّس عبدالعزيز آل سعود، خلال عام 1945م؛ الموافق 1364 هـ.

وتعد هذه الواقعة من المحطات البارزة في تاريخ الطيران المدني السعودي؛ حيث وصلت الطائرة المدنية من طراز (داكوتا دي سي3) من إنتاج شركة دوجلاس الأمريكية إلى أرض المملكة، وتحديداً في مدينة جدة، في 14 / 4 / 1945 م، والمهداة للملك عبدالعزيز آل سعود من الرئيس الأمريكي روزفلت؛ التي بدأت برحلات داخلية بين الرياض وجدة والظهران.

وبعد أشهر قليلة من وصول تلك الطائرة أمر -رحمه الله- بشراء طائرتيْن من الطراز نفسه، وشكّلت الطائرات الثلاث النواة الأولى لأسطول الطيران المدني في البلاد، كما أمر بإنشاء عديدٍ من المدارج الترابية في أنحاء مختلفة من المملكة "الرياض والظهران والحوية بالطائف والهفوف وبريدة وجازان والخرج وعفيف"؛ إذ شكّل بعضها مطارات ذات مرافق بسيطة، سيّرت منها وإليها الخطوط السعودية رحلات جوية، ومن ثم أُسست إدارة باسم (شعبة الطيران) تشرف على الشؤون الفنية، أما الشؤون الإدارية فأُسست لها إدارة باسم (إدارة طائرات الخطوط الجوية).

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