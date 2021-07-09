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مصر.. استمرار انخفاض الإصابات بكورونا وتسجيل 155 إصابة جديدة و19 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282 ألفاً و737 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 216 ألفاً و982 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفاً و351 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

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مصر.. استمرار انخفاض الإصابات بكورونا وتسجيل 155 إصابة جديدة و19 وفاة
سبق

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282 ألفاً و737 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 216 ألفاً و982 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفاً و351 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:34 PM

مصر.. استمرار انخفاض الإصابات بكورونا وتسجيل 155 إصابة جديدة و19 وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 282 ألفاً و737 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 216 ألفاً و982 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16 ألفاً و351 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

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