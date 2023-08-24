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حارس أمن يوقف معتلاً نفسياً قبل حرق مستشفى حكومي بمكة.. تابع التفاصيل

مدير عام صحة المنطقة يكرمه بشهادة شكر ومبلغ مالي

اشتبه حارس الأمن عثمان العويضي بعد استلام ورديته من زميله في أحد المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة بأحد الأشخاص يدخل من بوابة المستشفى الخارجي وهو يحمل في يديه جالوناً مريباً.

وعلى الفور استوقفه عثمان وسأله عن سبب قدومه وماذا يريد، الأمر الذي أربك هذا الشخص وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة، وعندها تعامل حارس الأمن مع الموقف بحكمة وتم ضبطه ووجد بحوزته مادة البنزين وضعها داخل جالون كان يريد إشعال النيران بالمستشفى، وبعد استدراجه اتضح بأن المواطن يعاني من اعتلالات نفسية وقد تم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

ومن جانبه كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بحضور وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني جوخدار، العويضي بشهادة شكر ومبلغ مالي بعد تمكنه من منع إدخال مواد خطرة بحوزة مريض نفسي أثناء موسم الحج.

وأكد الدكتور مطير لـ"سبق" أن تكريم حارس الأمن "العويضي" يأتي تقديراً له على ما قام به من عمل وتحفيزاً لبذل الجهد وإبراز عمله كقدوة يُحتذى بها .

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حارس أمن يوقف معتلاً نفسياً قبل حرق مستشفى حكومي بمكة.. تابع التفاصيل
سبق

اشتبه حارس الأمن عثمان العويضي بعد استلام ورديته من زميله في أحد المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة بأحد الأشخاص يدخل من بوابة المستشفى الخارجي وهو يحمل في يديه جالوناً مريباً.

وعلى الفور استوقفه عثمان وسأله عن سبب قدومه وماذا يريد، الأمر الذي أربك هذا الشخص وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة، وعندها تعامل حارس الأمن مع الموقف بحكمة وتم ضبطه ووجد بحوزته مادة البنزين وضعها داخل جالون كان يريد إشعال النيران بالمستشفى، وبعد استدراجه اتضح بأن المواطن يعاني من اعتلالات نفسية وقد تم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

ومن جانبه كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بحضور وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني جوخدار، العويضي بشهادة شكر ومبلغ مالي بعد تمكنه من منع إدخال مواد خطرة بحوزة مريض نفسي أثناء موسم الحج.

وأكد الدكتور مطير لـ"سبق" أن تكريم حارس الأمن "العويضي" يأتي تقديراً له على ما قام به من عمل وتحفيزاً لبذل الجهد وإبراز عمله كقدوة يُحتذى بها .

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
12:55 AM

حارس أمن يوقف معتلاً نفسياً قبل حرق مستشفى حكومي بمكة.. تابع التفاصيل

مدير عام صحة المنطقة يكرمه بشهادة شكر ومبلغ مالي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
4
9,614

اشتبه حارس الأمن عثمان العويضي بعد استلام ورديته من زميله في أحد المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة بأحد الأشخاص يدخل من بوابة المستشفى الخارجي وهو يحمل في يديه جالوناً مريباً.

وعلى الفور استوقفه عثمان وسأله عن سبب قدومه وماذا يريد، الأمر الذي أربك هذا الشخص وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة، وعندها تعامل حارس الأمن مع الموقف بحكمة وتم ضبطه ووجد بحوزته مادة البنزين وضعها داخل جالون كان يريد إشعال النيران بالمستشفى، وبعد استدراجه اتضح بأن المواطن يعاني من اعتلالات نفسية وقد تم تسليمه للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.

ومن جانبه كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير بحضور وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني جوخدار، العويضي بشهادة شكر ومبلغ مالي بعد تمكنه من منع إدخال مواد خطرة بحوزة مريض نفسي أثناء موسم الحج.

وأكد الدكتور مطير لـ"سبق" أن تكريم حارس الأمن "العويضي" يأتي تقديراً له على ما قام به من عمل وتحفيزاً لبذل الجهد وإبراز عمله كقدوة يُحتذى بها .

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