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"عسيري" يدشن حملتي التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال بالفرشة وظهران الجنوب

وجه بأهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، الحملة الجزئية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال في القطاع الصحي بالفرشة والقطاع الصحي في ظهران الجنوب.

ووجه "العسيري" خلال التدشين بأهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد، ووفق المدة الزمنية المجدولة لذلك، كما وجه بدعم الفرق الميدانية بالاحتياجات اللازمة لتسهيل مهمة فرق العمل.

وبينت صحة عسير أن هذه الحملة تأتي بشكل خاص في محافظة ظهران الجنوب ومركز الفرشة فقط، حيث تم تحديد الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد شلل الأطفال وهم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بينما المستهدف في التطعيم ضد الحصبة هم من عمر سنة وحتى عمر 30 سنة.

وحددت الفرق المختصة بصحة عسير العدد المستهدف بالتطعيم ضد شلل الأطفال بـ 5305 أطفال، والعدد المستهدف بالتطعيم ضد الحصبة بـ 25510 أشخاص في النطاق الجغرافي المحدد.

ونوهّت "صحة عسير" بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سوف تستمر حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع، فيما سوف تستمر حملة التطعيم ضد الحصبة لمدة شهرين.

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"عسيري" يدشن حملتي التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال بالفرشة وظهران الجنوب
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، الحملة الجزئية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال في القطاع الصحي بالفرشة والقطاع الصحي في ظهران الجنوب.

ووجه "العسيري" خلال التدشين بأهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد، ووفق المدة الزمنية المجدولة لذلك، كما وجه بدعم الفرق الميدانية بالاحتياجات اللازمة لتسهيل مهمة فرق العمل.

وبينت صحة عسير أن هذه الحملة تأتي بشكل خاص في محافظة ظهران الجنوب ومركز الفرشة فقط، حيث تم تحديد الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد شلل الأطفال وهم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بينما المستهدف في التطعيم ضد الحصبة هم من عمر سنة وحتى عمر 30 سنة.

وحددت الفرق المختصة بصحة عسير العدد المستهدف بالتطعيم ضد شلل الأطفال بـ 5305 أطفال، والعدد المستهدف بالتطعيم ضد الحصبة بـ 25510 أشخاص في النطاق الجغرافي المحدد.

ونوهّت "صحة عسير" بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سوف تستمر حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع، فيما سوف تستمر حملة التطعيم ضد الحصبة لمدة شهرين.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
12:20 AM

"عسيري" يدشن حملتي التطعيم ضد الحصبة وشلل الأطفال بالفرشة وظهران الجنوب

وجه بأهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد

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بندر آل عوض - عسير
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، الحملة الجزئية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وشلل الأطفال في القطاع الصحي بالفرشة والقطاع الصحي في ظهران الجنوب.

ووجه "العسيري" خلال التدشين بأهمية تكثيف جهود الفرق الميدانية للوصول إلى الرقم المستهدف المحدد، ووفق المدة الزمنية المجدولة لذلك، كما وجه بدعم الفرق الميدانية بالاحتياجات اللازمة لتسهيل مهمة فرق العمل.

وبينت صحة عسير أن هذه الحملة تأتي بشكل خاص في محافظة ظهران الجنوب ومركز الفرشة فقط، حيث تم تحديد الفئة المستهدفة بالتطعيم ضد شلل الأطفال وهم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بينما المستهدف في التطعيم ضد الحصبة هم من عمر سنة وحتى عمر 30 سنة.

وحددت الفرق المختصة بصحة عسير العدد المستهدف بالتطعيم ضد شلل الأطفال بـ 5305 أطفال، والعدد المستهدف بالتطعيم ضد الحصبة بـ 25510 أشخاص في النطاق الجغرافي المحدد.

ونوهّت "صحة عسير" بأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال سوف تستمر حتى يوم الخميس من هذا الأسبوع، فيما سوف تستمر حملة التطعيم ضد الحصبة لمدة شهرين.

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