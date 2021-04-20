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الأردن تسجل 2699 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 692181 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 649718 حالة شفاء بعد تسجيل 5232 حالة إضافية، كما سجلت 64 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8372 حالة.

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الأردن تسجل 2699 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 692181 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 649718 حالة شفاء بعد تسجيل 5232 حالة إضافية، كما سجلت 64 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8372 حالة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
05:50 PM

الأردن تسجل 2699 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 692181 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 649718 حالة شفاء بعد تسجيل 5232 حالة إضافية، كما سجلت 64 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8372 حالة.

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