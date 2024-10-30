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إتقان العقارية تُطلق حملتها التسويقية لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بالرياض

بالمزاد العلني.. يضم 107 قطع تجارية وموقعاً متميزاً محاطاً بالخدمات كافة

أطلقت شركة إتقان العقارية، اليوم، الحملة التسويقية لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض بالمزاد العلني الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع والذي يضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، حيث يتميز المخطط بموقعه ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.

ويتميز مخطط مستودعات طيبة النموذجي بموقعه الإستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين، حيث يتمركز بحي طيبة الذي يعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات والذي تحيط به شبكة طرق مما يسهم في تعدد المداخل وسهولة الحركة .

يشار إلى أن المخطط متنوع المساحات والأطوال حيث تتراوح مساحات القطع فيه ما بين 5000 و4000 متر مربع، ويتمتع باستواء سطح الأراضي وصلابتها مما يسهل عملية البناء والاستثمار، إلى جانب تميزه باستقلال كل قطعة منه بصك إلكتروني محدث وجاهز للإفراغ.

وأوضحت شركة إتقان العقارية، أن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض مركز القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة، مشيرة إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري الذي يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين بالعالم والفرصة الكبيرة بدخول عديد من الشركات الأجنبية ونقل مقارها إلى المملكة.

وأضافت: كما أن المخطط يكتسب أهمية كونه يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة للتوسع الكبير الذي تشهده المملكة، ومن ذلك توفير الأراضي المخصصة للمستودعات النموذجية التي تسهم في تحقيق رغبات المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ودعت شركة إتقان العقارية، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتج العقاري المميز بالتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019)،(0530311111)، أو الجوال ( 0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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إتقان العقارية تُطلق حملتها التسويقية لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بالرياض
سبق

أطلقت شركة إتقان العقارية، اليوم، الحملة التسويقية لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض بالمزاد العلني الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع والذي يضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، حيث يتميز المخطط بموقعه ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.

ويتميز مخطط مستودعات طيبة النموذجي بموقعه الإستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين، حيث يتمركز بحي طيبة الذي يعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات والذي تحيط به شبكة طرق مما يسهم في تعدد المداخل وسهولة الحركة .

يشار إلى أن المخطط متنوع المساحات والأطوال حيث تتراوح مساحات القطع فيه ما بين 5000 و4000 متر مربع، ويتمتع باستواء سطح الأراضي وصلابتها مما يسهل عملية البناء والاستثمار، إلى جانب تميزه باستقلال كل قطعة منه بصك إلكتروني محدث وجاهز للإفراغ.

وأوضحت شركة إتقان العقارية، أن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض مركز القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة، مشيرة إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري الذي يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين بالعالم والفرصة الكبيرة بدخول عديد من الشركات الأجنبية ونقل مقارها إلى المملكة.

وأضافت: كما أن المخطط يكتسب أهمية كونه يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة للتوسع الكبير الذي تشهده المملكة، ومن ذلك توفير الأراضي المخصصة للمستودعات النموذجية التي تسهم في تحقيق رغبات المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ودعت شركة إتقان العقارية، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتج العقاري المميز بالتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019)،(0530311111)، أو الجوال ( 0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
10:52 AM

إتقان العقارية تُطلق حملتها التسويقية لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بالرياض

بالمزاد العلني.. يضم 107 قطع تجارية وموقعاً متميزاً محاطاً بالخدمات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة إتقان العقارية، اليوم، الحملة التسويقية لبيع مخطط مستودعات طيبة النموذجي بجنوب العاصمة الرياض بالمزاد العلني الذي تقدر مساحته الإجمالية بـ (1.000.000) متر مربع والمساحة الصافية للمخطط قرابة (600.000) متر مربع والذي يضم 107 قطع من أراضي المستودعات والتجارية، حيث يتميز المخطط بموقعه ومحاط بالخدمات كافة؛ ما يشكل فرصة كبيرة للشركات والمستثمرين.

ويتميز مخطط مستودعات طيبة النموذجي بموقعه الإستراتيجي بالقرب من طريق الخرج القديم والدائري الثاني ضمن مناطق محيطة ذات حركة وكثافة جيدة للأنشطة التجارية والتخزين، حيث يتمركز بحي طيبة الذي يعد من أولى المناطق ذات الاهتمام بالمستودعات والذي تحيط به شبكة طرق مما يسهم في تعدد المداخل وسهولة الحركة .

يشار إلى أن المخطط متنوع المساحات والأطوال حيث تتراوح مساحات القطع فيه ما بين 5000 و4000 متر مربع، ويتمتع باستواء سطح الأراضي وصلابتها مما يسهل عملية البناء والاستثمار، إلى جانب تميزه باستقلال كل قطعة منه بصك إلكتروني محدث وجاهز للإفراغ.

وأوضحت شركة إتقان العقارية، أن مخطط مستودعات طيبة النموذجي فرصة استثمارية لوقوعه بالعاصمة الرياض مركز القرار السياسي والاقتصادي بالمملكة، مشيرة إلى أن التزايد الكبير في حجم التوسع الاقتصادي والاستثماري الذي يواكب النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي جعلت المملكة محط أنظار المستثمرين بالعالم والفرصة الكبيرة بدخول عديد من الشركات الأجنبية ونقل مقارها إلى المملكة.

وأضافت: كما أن المخطط يكتسب أهمية كونه يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير الخدمات اللوجستية الداعمة للتوسع الكبير الذي تشهده المملكة، ومن ذلك توفير الأراضي المخصصة للمستودعات النموذجية التي تسهم في تحقيق رغبات المستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

ودعت شركة إتقان العقارية، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في المشاركة بالمزاد العلني للمنتج العقاري المميز بالتواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم(920001019)،(0530311111)، أو الجوال ( 0508639999)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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