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"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها الشهري

قبل العاشر من الشهر الجاري

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الحالي.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "ندعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها لشهرَيْ أبريل ويوليو 2020م، قبل 10 أغسطس 2020م، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.gazt.gov.sa ".

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"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها الشهري
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الحالي.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "ندعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها لشهرَيْ أبريل ويوليو 2020م، قبل 10 أغسطس 2020م، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.gazt.gov.sa ".

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:27 PM

"الزكاة والدخل" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها الشهري

قبل العاشر من الشهر الجاري

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
268

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الحالي.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "ندعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارها لشهرَيْ أبريل ويوليو 2020م، قبل 10 أغسطس 2020م، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.gazt.gov.sa ".

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