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شاهد .. أسراب الجراد تغزو مزارع شقراء والفلاحون يكافحونها بالدخان

نفاد المبيدات وقلة الإمكانات البشرية والآلية في فرع الزراعة فاقمت المشكلة

يحاول المزارعون في محافظة شقراء منذ عدة أيام بأدواتهم البدائية؛ مكافحة أسراب الجراد التي هجمت على محاصيلهم الزراعية، بعد أن عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة بسبب قلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، إضافة لنفاد المبيدات من المستودعات.

وأثارت كثرة إسراب الجراد وهجومه على المحاصيل الزراعية، استياء المزارعين الذين طالبوا بإبادته وسرعة مكافحته، قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي على حد سواء.

وفي هذا الإطار قال عدد من المزارعين لـ"سبق": إنه بعد أن غزت أسراب الجراد مزارعنا بذل فرع الزراعة بالمحافظة جهودًا مشكورة في مكافحته في الأيام الأولى رغم قلة الإمكانيات، وحظي الموضوع بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ من خلال التواصل المستمر مع فرع الزراعة والجولات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة ازداد الجراد وانتشر في مناطق شاسعة في المحافظة؛ إذ تواجد في مزارع المسمى ومزارع بطين شقراء ومزارع بطين أشيقر ومزارع الحمادة ومزارع مركز الحريق ومزارع مركز القصب، إضافة إلى المستوى شمال المحافظة ومزارع الصحن غرب المحافظة".

وأضافوا: "عندها توجه عدد من المزارعين لفرع الزراعة بشقراء لأجل مساعدتهم في القضاء على تلك الآفة، فتبيّن لهم قلة الإمكانات البشرية والآلية في الفرع؛ إذ لا يوجد في فرع الزراعة بشقراء سوى ٣ مركبات رش رذاذ، وفنيَّين اثنين و٣ سائقين فقط".

وتابعوا: "المثير للاستغراب أننا لما طلبنا من فرع الزراعة" مبيدًا حشريًّا"؛ من أجل أن نقوم بمكافحتها بأنفسنا صدمنا بأن المبيدات نفدت من مستودعات فرع الزراعة بالمحافظة، ولم يصل للفرع أي مبيدات حتى الآن بعد نفادها!".

وواصلوا بقولهم: "أكد لنا موظفو فرع الزراعة أن إدارة الفرع طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير المبيدات، ودعم الفرع بموظفين وطائرة رش لمكافحة الجراد، إلا أنه لم يصل شيء من ذلك حتى الآن".

وأردفوا أن بعض أصحاب المزارع قاموا بعمليات بدائية لمكافحة الجراد من خلال إشعال النيران في عدد من الإطارات "الكفرات" لأجل طرد الجراد من مزارعهم، وهذه الطريقة البدائية مع محدودية جدواها إلا أنها تتسبب في تلوث البيئة وانتشار الأدخنة الضارة في تلك المواقع المحيطة بها".

ووثق مزارعون أسراب الجراد التي غزت مزارعهم بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، مناشدين وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم فرع شقراء بالمبيدات والكوادر البشرية والآليات والمركبات، إضافة إلى مساندتها بطائرة الرش لأجل مكافحة تلك الآفة قبل أن تقضي على محاصيلهم والغطاء النباتي في المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. أسراب الجراد تغزو مزارع شقراء والفلاحون يكافحونها بالدخان
سبق

يحاول المزارعون في محافظة شقراء منذ عدة أيام بأدواتهم البدائية؛ مكافحة أسراب الجراد التي هجمت على محاصيلهم الزراعية، بعد أن عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة بسبب قلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، إضافة لنفاد المبيدات من المستودعات.

وأثارت كثرة إسراب الجراد وهجومه على المحاصيل الزراعية، استياء المزارعين الذين طالبوا بإبادته وسرعة مكافحته، قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي على حد سواء.

وفي هذا الإطار قال عدد من المزارعين لـ"سبق": إنه بعد أن غزت أسراب الجراد مزارعنا بذل فرع الزراعة بالمحافظة جهودًا مشكورة في مكافحته في الأيام الأولى رغم قلة الإمكانيات، وحظي الموضوع بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ من خلال التواصل المستمر مع فرع الزراعة والجولات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة ازداد الجراد وانتشر في مناطق شاسعة في المحافظة؛ إذ تواجد في مزارع المسمى ومزارع بطين شقراء ومزارع بطين أشيقر ومزارع الحمادة ومزارع مركز الحريق ومزارع مركز القصب، إضافة إلى المستوى شمال المحافظة ومزارع الصحن غرب المحافظة".

وأضافوا: "عندها توجه عدد من المزارعين لفرع الزراعة بشقراء لأجل مساعدتهم في القضاء على تلك الآفة، فتبيّن لهم قلة الإمكانات البشرية والآلية في الفرع؛ إذ لا يوجد في فرع الزراعة بشقراء سوى ٣ مركبات رش رذاذ، وفنيَّين اثنين و٣ سائقين فقط".

وتابعوا: "المثير للاستغراب أننا لما طلبنا من فرع الزراعة" مبيدًا حشريًّا"؛ من أجل أن نقوم بمكافحتها بأنفسنا صدمنا بأن المبيدات نفدت من مستودعات فرع الزراعة بالمحافظة، ولم يصل للفرع أي مبيدات حتى الآن بعد نفادها!".

وواصلوا بقولهم: "أكد لنا موظفو فرع الزراعة أن إدارة الفرع طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير المبيدات، ودعم الفرع بموظفين وطائرة رش لمكافحة الجراد، إلا أنه لم يصل شيء من ذلك حتى الآن".

وأردفوا أن بعض أصحاب المزارع قاموا بعمليات بدائية لمكافحة الجراد من خلال إشعال النيران في عدد من الإطارات "الكفرات" لأجل طرد الجراد من مزارعهم، وهذه الطريقة البدائية مع محدودية جدواها إلا أنها تتسبب في تلوث البيئة وانتشار الأدخنة الضارة في تلك المواقع المحيطة بها".

ووثق مزارعون أسراب الجراد التي غزت مزارعهم بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، مناشدين وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم فرع شقراء بالمبيدات والكوادر البشرية والآليات والمركبات، إضافة إلى مساندتها بطائرة الرش لأجل مكافحة تلك الآفة قبل أن تقضي على محاصيلهم والغطاء النباتي في المحافظة.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
09:19 PM

شاهد .. أسراب الجراد تغزو مزارع شقراء والفلاحون يكافحونها بالدخان

نفاد المبيدات وقلة الإمكانات البشرية والآلية في فرع الزراعة فاقمت المشكلة

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فلاح الجوفان - شقراء
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يحاول المزارعون في محافظة شقراء منذ عدة أيام بأدواتهم البدائية؛ مكافحة أسراب الجراد التي هجمت على محاصيلهم الزراعية، بعد أن عجز فرع الزراعة بالمحافظة عن مكافحة تلك الآفة بسبب قلة الإمكانات البشرية وقلة المعدات من مركبات وأدوات، إضافة لنفاد المبيدات من المستودعات.

وأثارت كثرة إسراب الجراد وهجومه على المحاصيل الزراعية، استياء المزارعين الذين طالبوا بإبادته وسرعة مكافحته، قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي على حد سواء.

وفي هذا الإطار قال عدد من المزارعين لـ"سبق": إنه بعد أن غزت أسراب الجراد مزارعنا بذل فرع الزراعة بالمحافظة جهودًا مشكورة في مكافحته في الأيام الأولى رغم قلة الإمكانيات، وحظي الموضوع بمتابعة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ من خلال التواصل المستمر مع فرع الزراعة والجولات الميدانية، ولكن في الأيام الأخيرة ازداد الجراد وانتشر في مناطق شاسعة في المحافظة؛ إذ تواجد في مزارع المسمى ومزارع بطين شقراء ومزارع بطين أشيقر ومزارع الحمادة ومزارع مركز الحريق ومزارع مركز القصب، إضافة إلى المستوى شمال المحافظة ومزارع الصحن غرب المحافظة".

وأضافوا: "عندها توجه عدد من المزارعين لفرع الزراعة بشقراء لأجل مساعدتهم في القضاء على تلك الآفة، فتبيّن لهم قلة الإمكانات البشرية والآلية في الفرع؛ إذ لا يوجد في فرع الزراعة بشقراء سوى ٣ مركبات رش رذاذ، وفنيَّين اثنين و٣ سائقين فقط".

وتابعوا: "المثير للاستغراب أننا لما طلبنا من فرع الزراعة" مبيدًا حشريًّا"؛ من أجل أن نقوم بمكافحتها بأنفسنا صدمنا بأن المبيدات نفدت من مستودعات فرع الزراعة بالمحافظة، ولم يصل للفرع أي مبيدات حتى الآن بعد نفادها!".

وواصلوا بقولهم: "أكد لنا موظفو فرع الزراعة أن إدارة الفرع طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتوفير المبيدات، ودعم الفرع بموظفين وطائرة رش لمكافحة الجراد، إلا أنه لم يصل شيء من ذلك حتى الآن".

وأردفوا أن بعض أصحاب المزارع قاموا بعمليات بدائية لمكافحة الجراد من خلال إشعال النيران في عدد من الإطارات "الكفرات" لأجل طرد الجراد من مزارعهم، وهذه الطريقة البدائية مع محدودية جدواها إلا أنها تتسبب في تلوث البيئة وانتشار الأدخنة الضارة في تلك المواقع المحيطة بها".

ووثق مزارعون أسراب الجراد التي غزت مزارعهم بمقاطع فيديو أظهرت حجم تلك الأسراب، والأضرار التي لحقت بمحاصيلهم، مناشدين وزارة البيئة والمياه والزراعة بدعم فرع شقراء بالمبيدات والكوادر البشرية والآليات والمركبات، إضافة إلى مساندتها بطائرة الرش لأجل مكافحة تلك الآفة قبل أن تقضي على محاصيلهم والغطاء النباتي في المحافظة.

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