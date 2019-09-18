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"الفهد" رئيسًا لبلدية "الروضة"

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.

"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.

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"الفهد" رئيسًا لبلدية "الروضة"
سبق

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.

"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:15 PM

"الفهد" رئيسًا لبلدية "الروضة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.

"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.

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