"الفهد" رئيسًا لبلدية "الروضة"

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.
"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.
"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.
"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تكليف المهندس معنى محمد الفهد رئيسًا لبلدية حي الروضة، ونطاقها شمال شرق الرياض.
"سبق" تهنئ المهندس "الفهد"، وتتمنى له مزيدًا من العطاء.