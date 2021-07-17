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بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام

التزام من السائقين بالقيادة الحذرة

أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.

وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.

فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام
سبق

أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.

وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.

فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
08:31 PM

بالفيديو.. غبار الرياض يحول نهار الرياض إلى ظلام

التزام من السائقين بالقيادة الحذرة

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
4
7,260

أظهر مساء اليوم، مقطع فيديو وثقته كاميرا مثبتة على إحدى المركبات، موجة من الغبار والأتربة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، حول نهار الرياض إلى ظلام.

وأظهر مقطع فيديو التزام السائقين بالقيادة الحذرة في أحد الشوارع بالعاصمة الرياض، وسط تدرج الأتربة والغبار حولت سماء العاصمة إلى ظلام.

فيما شهد شمال الرياض اليوم هطول أمطار متوسطة.

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