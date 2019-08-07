"الصحة": نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

نجح فريق طبي من "الصحة" في مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض لإغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الحالة عبر خدمة الخط الساخن ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية، لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب، حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

وأوضحت "الصحة" نجاح هذه العملية الدقيقة والتي وجدت إمكانيات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج وسيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجه ونسكه بعدما تماثل للشفاء ولله الحمد والمنة.

وتحظى المدينة الطبية بدعم لا محدود من مقام وزارة الصحة من خلال توفير جميع الاحتياجات اللازمة الآلية والتقنية والبشرية على أعلى مستوى اختيرت بعناية فائقة وعلى مستوى عال ومن خلال كوادر تم تأهيلها التأهيل العلمي والفني من تخصصات متعددة طبية وفنية ومساعدة لعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن لتمكين الحاج من إكمال مناسك الحج والعودة سالماً معافى إلى وطنه بأمر الله.