النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

نجح فريق طبي من "الصحة" في مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض لإغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الحالة عبر خدمة الخط الساخن ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية، لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب، حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

وأوضحت "الصحة" نجاح هذه العملية الدقيقة والتي وجدت إمكانيات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج وسيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجه ونسكه بعدما تماثل للشفاء ولله الحمد والمنة.

وتحظى المدينة الطبية بدعم لا محدود من مقام وزارة الصحة من خلال توفير جميع الاحتياجات اللازمة الآلية والتقنية والبشرية على أعلى مستوى اختيرت بعناية فائقة وعلى مستوى عال ومن خلال كوادر تم تأهيلها التأهيل العلمي والفني من تخصصات متعددة طبية وفنية ومساعدة لعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن لتمكين الحاج من إكمال مناسك الحج والعودة سالماً معافى إلى وطنه بأمر الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد
سبق

نجح فريق طبي من "الصحة" في مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض لإغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الحالة عبر خدمة الخط الساخن ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية، لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب، حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

وأوضحت "الصحة" نجاح هذه العملية الدقيقة والتي وجدت إمكانيات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج وسيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجه ونسكه بعدما تماثل للشفاء ولله الحمد والمنة.

وتحظى المدينة الطبية بدعم لا محدود من مقام وزارة الصحة من خلال توفير جميع الاحتياجات اللازمة الآلية والتقنية والبشرية على أعلى مستوى اختيرت بعناية فائقة وعلى مستوى عال ومن خلال كوادر تم تأهيلها التأهيل العلمي والفني من تخصصات متعددة طبية وفنية ومساعدة لعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن لتمكين الحاج من إكمال مناسك الحج والعودة سالماً معافى إلى وطنه بأمر الله.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
07:58 PM

"الصحة": نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
909

نجح فريق طبي من "الصحة" في مركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في إنقاذ حاج سوري بالعقد السادس من العمر بعدما تعرض لإغماءات متكررة نتيجة تسارع شديد في ضربات القلب في حالة حرجة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة بشكل عاجل لخطورة الحالة عبر خدمة الخط الساخن ولم يكن بالإمكان التحكم في ضربات القلب البطينية السريعة عن طريق الأدوية، لذلك قرر الفريق الطبي على وجه السرعة نقل الحالة مباشرة لمعمل قسطرة كهرباء القلب، حيث تم إجراء عملية كي للتسارع البطيني عن طريق تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد تكللت ولله الحمد بالنجاح التام.

وأوضحت "الصحة" نجاح هذه العملية الدقيقة والتي وجدت إمكانيات كبيرة في وقت قياسي وإنهاء هذه الأزمة الخطيرة للحاج وسيتمكن من الخروج من المستشفى وإكمال حجه ونسكه بعدما تماثل للشفاء ولله الحمد والمنة.

وتحظى المدينة الطبية بدعم لا محدود من مقام وزارة الصحة من خلال توفير جميع الاحتياجات اللازمة الآلية والتقنية والبشرية على أعلى مستوى اختيرت بعناية فائقة وعلى مستوى عال ومن خلال كوادر تم تأهيلها التأهيل العلمي والفني من تخصصات متعددة طبية وفنية ومساعدة لعمل جميع الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات في أسرع وقت ممكن لتمكين الحاج من إكمال مناسك الحج والعودة سالماً معافى إلى وطنه بأمر الله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,552
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,584
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,604
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,680

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة