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شاهد.. أبل تتجول على "مغمس مكة السريع" مهددة أرواح مرتاديه

لقطات أهداها مواطن لـ"سبق" مُناشدًا "الأمانة" معاقبة المخالفين

تُشارك الإبل السائبة مرتادي طريق المغمس، طريقهم بشكل شبه يومي؛ وهو ما يشكّل خطرًا يهدد مرتادي الطريق.

وأكد ملتقط الصور لـ"سبق"، أن الإبل تتردد بشكل يومي في الطريق السريع، ويضطر أحيانًا إلى إيقاف مركبته، وإخراجها من حرم الطريق؛ فيما تعمل المركبات على تهدئة السرعة إلى حين زوال الخطر؛ لتتفادى التلفيات أو ترتطم فيها لا قدر الله.

وناشد "الحارثي" -ملتقط الصور- الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين الذين تركوا الإبل تتجول في الشوارع والطرقات لتُسبب حوادث دامية.

مغمس مكة السريع مكة المكرمة الإبل السائبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أبل تتجول على "مغمس مكة السريع" مهددة أرواح مرتاديه
سبق

تُشارك الإبل السائبة مرتادي طريق المغمس، طريقهم بشكل شبه يومي؛ وهو ما يشكّل خطرًا يهدد مرتادي الطريق.

وأكد ملتقط الصور لـ"سبق"، أن الإبل تتردد بشكل يومي في الطريق السريع، ويضطر أحيانًا إلى إيقاف مركبته، وإخراجها من حرم الطريق؛ فيما تعمل المركبات على تهدئة السرعة إلى حين زوال الخطر؛ لتتفادى التلفيات أو ترتطم فيها لا قدر الله.

وناشد "الحارثي" -ملتقط الصور- الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين الذين تركوا الإبل تتجول في الشوارع والطرقات لتُسبب حوادث دامية.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
01:29 PM

شاهد.. أبل تتجول على "مغمس مكة السريع" مهددة أرواح مرتاديه

لقطات أهداها مواطن لـ"سبق" مُناشدًا "الأمانة" معاقبة المخالفين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
3,197

تُشارك الإبل السائبة مرتادي طريق المغمس، طريقهم بشكل شبه يومي؛ وهو ما يشكّل خطرًا يهدد مرتادي الطريق.

وأكد ملتقط الصور لـ"سبق"، أن الإبل تتردد بشكل يومي في الطريق السريع، ويضطر أحيانًا إلى إيقاف مركبته، وإخراجها من حرم الطريق؛ فيما تعمل المركبات على تهدئة السرعة إلى حين زوال الخطر؛ لتتفادى التلفيات أو ترتطم فيها لا قدر الله.

وناشد "الحارثي" -ملتقط الصور- الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة تطبيق العقوبات على المخالفين الذين تركوا الإبل تتجول في الشوارع والطرقات لتُسبب حوادث دامية.

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