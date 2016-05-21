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هل ينتقل "كارلوس إدواردو" محترف الهلال لـ "شباب الأهلي" الإماراتي؟

كشفت تقارير إعلامية إماراتية عن أن محترف الهلال الحالي اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو قد بات هدفاً لإدارة شباب الأهلي للتعاقد معه للانتقال لصفوف الفريق في الموسم القادم.

وبحسب قناة أبو ظبي الرياضية فإن إدارة النادي الإماراتي تفكر جدياً في التعاقد مع لاعب الهلال كارلوس إدواردو وأن النادي الإماراتي سيقدم عرضاً للهلال لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب نظير مبلغ 3 ملايين يورو.

وكان اللاعب تابع حساب كل من عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، خليفة سليمان، ولاعب النادي ماجد حسن، على "إنستغرام"، وهو ما اعتبره مغردون بحسب ما نقلت صحيفة الإمارات اليوم مغازلة من اللاعب البرازيلي لنادي شباب الأهلي، أملاً في الانتقال إلى صفوفه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل ينتقل "كارلوس إدواردو" محترف الهلال لـ "شباب الأهلي" الإماراتي؟
سبق

كشفت تقارير إعلامية إماراتية عن أن محترف الهلال الحالي اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو قد بات هدفاً لإدارة شباب الأهلي للتعاقد معه للانتقال لصفوف الفريق في الموسم القادم.

وبحسب قناة أبو ظبي الرياضية فإن إدارة النادي الإماراتي تفكر جدياً في التعاقد مع لاعب الهلال كارلوس إدواردو وأن النادي الإماراتي سيقدم عرضاً للهلال لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب نظير مبلغ 3 ملايين يورو.

وكان اللاعب تابع حساب كل من عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، خليفة سليمان، ولاعب النادي ماجد حسن، على "إنستغرام"، وهو ما اعتبره مغردون بحسب ما نقلت صحيفة الإمارات اليوم مغازلة من اللاعب البرازيلي لنادي شباب الأهلي، أملاً في الانتقال إلى صفوفه.

19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
07:17 PM

هل ينتقل "كارلوس إدواردو" محترف الهلال لـ "شباب الأهلي" الإماراتي؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
18
12,218

كشفت تقارير إعلامية إماراتية عن أن محترف الهلال الحالي اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو قد بات هدفاً لإدارة شباب الأهلي للتعاقد معه للانتقال لصفوف الفريق في الموسم القادم.

وبحسب قناة أبو ظبي الرياضية فإن إدارة النادي الإماراتي تفكر جدياً في التعاقد مع لاعب الهلال كارلوس إدواردو وأن النادي الإماراتي سيقدم عرضاً للهلال لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب نظير مبلغ 3 ملايين يورو.

وكان اللاعب تابع حساب كل من عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، خليفة سليمان، ولاعب النادي ماجد حسن، على "إنستغرام"، وهو ما اعتبره مغردون بحسب ما نقلت صحيفة الإمارات اليوم مغازلة من اللاعب البرازيلي لنادي شباب الأهلي، أملاً في الانتقال إلى صفوفه.

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