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"التفويج" تدعو قاصدي المسجد الحرام للتقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم

أكدت على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

وتفصيلاً، دعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

وبين "فلمبان" أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتاً إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.


ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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"التفويج" تدعو قاصدي المسجد الحرام للتقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم
سبق

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

وتفصيلاً، دعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

وبين "فلمبان" أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتاً إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.


ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
12:19 AM

"التفويج" تدعو قاصدي المسجد الحرام للتقيد بأوقات التصاريح الصادرة لهم

أكدت على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

وتفصيلاً، دعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية.

وبين "فلمبان" أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتاً إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.


ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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