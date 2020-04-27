والدة " الشيباني" في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة "محمد الشيباني" مدير التوظيف بوزارة الصحة.
"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"الشيباني" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدتهم، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
والدة " الشيباني" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-27
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة "محمد الشيباني" مدير التوظيف بوزارة الصحة.
"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"الشيباني" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدتهم، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:13 PM
والدة " الشيباني" في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة "محمد الشيباني" مدير التوظيف بوزارة الصحة.
"سبق" التي آلمها الخبر تتقدم بأصدق التعازي والمواساة لـ"الشيباني" وإخوانه، وكافة أسرته في وفاة والدتهم، تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".