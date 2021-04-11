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"الخضيري" يدشّن خدمة إلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي

للتسهيل على قاصديه في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات

دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.
واطلع الخضيري على البرنامج الإلكتروني الذي يبين الحالة الاستيعابية للمسجد النبوي؛ وذلك للتسهيل على قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات في المسجد النبوي.

وأكد أن الوكالة تسعى من خلال خطتها الاستثنائية إلى سلامة زوّار المسجد النبوي، وتنظيم المصليات، وأن تكون حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وأن تكون الطاقة التشغيلية وفق الخطة المعدة لذلك.

وأشاد الخضيري بحرص ودعم ولاة الأمر – حفظهم الله - على التسهيل والتيسير على زوّار المسجد النبوي؛ ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان, منوهاً بالمتابعة الدائمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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"الخضيري" يدشّن خدمة إلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي
سبق

دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.
واطلع الخضيري على البرنامج الإلكتروني الذي يبين الحالة الاستيعابية للمسجد النبوي؛ وذلك للتسهيل على قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات في المسجد النبوي.

وأكد أن الوكالة تسعى من خلال خطتها الاستثنائية إلى سلامة زوّار المسجد النبوي، وتنظيم المصليات، وأن تكون حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وأن تكون الطاقة التشغيلية وفق الخطة المعدة لذلك.

وأشاد الخضيري بحرص ودعم ولاة الأمر – حفظهم الله - على التسهيل والتيسير على زوّار المسجد النبوي؛ ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان, منوهاً بالمتابعة الدائمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:19 PM

"الخضيري" يدشّن خدمة إلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي

للتسهيل على قاصديه في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشّن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري الخدمة الإلكترونية لمعرفة الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي وسطحه وساحاته.
واطلع الخضيري على البرنامج الإلكتروني الذي يبين الحالة الاستيعابية للمسجد النبوي؛ وذلك للتسهيل على قاصدي المسجد النبوي في معرفة حالة الإشغال قبل قدومهم لأداء الصلوات في المسجد النبوي.

وأكد أن الوكالة تسعى من خلال خطتها الاستثنائية إلى سلامة زوّار المسجد النبوي، وتنظيم المصليات، وأن تكون حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وأن تكون الطاقة التشغيلية وفق الخطة المعدة لذلك.

وأشاد الخضيري بحرص ودعم ولاة الأمر – حفظهم الله - على التسهيل والتيسير على زوّار المسجد النبوي؛ ليؤدوا عباداتهم بكل راحة واطمئنان, منوهاً بالمتابعة الدائمة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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