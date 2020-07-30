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عبر بيان رسمي.. صندوق الاستثمارات ينسحب من شراء نيوكاسل

أرجع السبب إلى أن "الأمور طالت أكثر مما كان متوقعاً لها"

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل".

وقال بيان الصندوق الذي نشرته "سكاي نيوز" البريطانية: مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية كرة القدم، فقد اتخذنا قراراً بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي.. نقوم بذلك بكل أسف رغم أننا كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل التاريخية والإيمان الكامل بإعادة النادي إلى مكانته التاريخية؟

وأضاف البيان: "في نهاية المطاف، طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.. وانتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية ومُلاك النادي، ولم يكن ممكناً الاستمرار خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية والظروف حول الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تُقر حول المباريات وخلافه.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر بيان رسمي.. صندوق الاستثمارات ينسحب من شراء نيوكاسل
سبق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل".

وقال بيان الصندوق الذي نشرته "سكاي نيوز" البريطانية: مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية كرة القدم، فقد اتخذنا قراراً بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي.. نقوم بذلك بكل أسف رغم أننا كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل التاريخية والإيمان الكامل بإعادة النادي إلى مكانته التاريخية؟

وأضاف البيان: "في نهاية المطاف، طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.. وانتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية ومُلاك النادي، ولم يكن ممكناً الاستمرار خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية والظروف حول الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تُقر حول المباريات وخلافه.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
06:05 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
07:45 PM

عبر بيان رسمي.. صندوق الاستثمارات ينسحب من شراء نيوكاسل

أرجع السبب إلى أن "الأمور طالت أكثر مما كان متوقعاً لها"

A A A
محمد البقمي - الرياض
20
12,829

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الانسحاب بشكل رسمي من عملية شراء "نيوكاسل".

وقال بيان الصندوق الذي نشرته "سكاي نيوز" البريطانية: مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية كرة القدم، فقد اتخذنا قراراً بسحب اهتمامنا بالاستحواذ على النادي.. نقوم بذلك بكل أسف رغم أننا كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بالاستثمار في مدينة نيوكاسل التاريخية والإيمان الكامل بإعادة النادي إلى مكانته التاريخية؟

وأضاف البيان: "في نهاية المطاف، طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.. وانتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين المجموعة الاستثمارية ومُلاك النادي، ولم يكن ممكناً الاستمرار خصوصاً مع عدم وضوح الرؤية والظروف حول الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي سوف تُقر حول المباريات وخلافه.

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