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الداخلية الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم مستشفى كابول إلى 13 قتيلاً و15 مصابًا

انتحاري فجر نفسه في جنازة قائد بالشرطة

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن عدد ضحايا هجوم مستشفى كابول ارتفع إلى 13 قتيلاً و15 مصابًا.
وذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن 50 رجلاً سقطوا بين قتيل وجريح عندما فجر انتحاري نفسه يوم الثلاثاء في جنازة قائد بالشرطة كان يشارك فيها مسؤولون حكوميون وعضو بالبرلمان.
ونفت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على المشيعين الذين تجمعوا في مقاطعة خيوا بإقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان.
وقال سوهراب قادري عضو المجلس المحلي بإقليم ننكرهار إن ما لا يقل عن 50 شخصًا قتلوا أو أصيبوا. وأضاف أن عضو البرلمان حضرة علي لم يصب بسوء.
وأفاد عطاء الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم الإقليم، أن ما يصل إلى 50 شخصًا قتلوا أو أصيبوا.
وهاجم مسلحون مجهولون يوم الثلاثاء أيضًا مستشفى في العاصمة كابول فقتلوا ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

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الداخلية الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم مستشفى كابول إلى 13 قتيلاً و15 مصابًا
سبق

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن عدد ضحايا هجوم مستشفى كابول ارتفع إلى 13 قتيلاً و15 مصابًا.
وذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن 50 رجلاً سقطوا بين قتيل وجريح عندما فجر انتحاري نفسه يوم الثلاثاء في جنازة قائد بالشرطة كان يشارك فيها مسؤولون حكوميون وعضو بالبرلمان.
ونفت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على المشيعين الذين تجمعوا في مقاطعة خيوا بإقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان.
وقال سوهراب قادري عضو المجلس المحلي بإقليم ننكرهار إن ما لا يقل عن 50 شخصًا قتلوا أو أصيبوا. وأضاف أن عضو البرلمان حضرة علي لم يصب بسوء.
وأفاد عطاء الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم الإقليم، أن ما يصل إلى 50 شخصًا قتلوا أو أصيبوا.
وهاجم مسلحون مجهولون يوم الثلاثاء أيضًا مستشفى في العاصمة كابول فقتلوا ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:20 PM

الداخلية الأفغانية: ارتفاع عدد ضحايا هجوم مستشفى كابول إلى 13 قتيلاً و15 مصابًا

انتحاري فجر نفسه في جنازة قائد بالشرطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن عدد ضحايا هجوم مستشفى كابول ارتفع إلى 13 قتيلاً و15 مصابًا.
وذكر مسؤولون أن ما لا يقل عن 50 رجلاً سقطوا بين قتيل وجريح عندما فجر انتحاري نفسه يوم الثلاثاء في جنازة قائد بالشرطة كان يشارك فيها مسؤولون حكوميون وعضو بالبرلمان.
ونفت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم على المشيعين الذين تجمعوا في مقاطعة خيوا بإقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان.
وقال سوهراب قادري عضو المجلس المحلي بإقليم ننكرهار إن ما لا يقل عن 50 شخصًا قتلوا أو أصيبوا. وأضاف أن عضو البرلمان حضرة علي لم يصب بسوء.
وأفاد عطاء الله خوجياني، وهو متحدث باسم حاكم الإقليم، أن ما يصل إلى 50 شخصًا قتلوا أو أصيبوا.
وهاجم مسلحون مجهولون يوم الثلاثاء أيضًا مستشفى في العاصمة كابول فقتلوا ما لا يقل عن ثمانية أشخاص.

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