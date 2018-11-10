سفارة المملكة بعمان: السعوديون في الأردن بخير.. واحذروا أثناء القيادة

على إثر الحالة الجوية غير المستقرة التي تمر بها البلاد

أكدت السفارة السعودية في الأردن أن كافة المواطنين المقيمين والزائرين في الأردن بخير، وأهابت بالمواطنين السعوديين في الأردن من مقيمين وزائرين بأخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي الذي تمر به الأردن هذه الأيام.

وقال المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة لدى الأردن، عبدالسلام بن عبدالله العنزي: "إنه وبتوجيهات ومتابعة سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير خالد بن فيصل بن تركي، هناك فريق عمل وغرفة عمليات وأرقام للاتصال تعمل لخدمة المواطنين السعوديين على مدار ٢٤ ساعة".

وطالب "العنزي" المواطنين بالتواصل مع الأرقام المنشورة على موقع السفارة الرسمي، أو في "توتير"، و"فيس بوك" في حال تعرضهم -لا قدر الله- لأي طارئ.

وأشار إلى أن السفارة ومن خلال غرفة العمليات لم تتلق أي اتصال أو تبيلغ عن حادثة لمواطنيها في الأردن بسبب الكتلة الجوية وما تبعها من تداعيات.