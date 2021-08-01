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الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناء

قتل 89 عنصراً خلال عمليات الملاحقة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم (الأحد)، مقتل 89 مسلحاً بمناطق العمليات في شمال سيناء، في إطار جهود الجيش المصري، لملاحقة الجماعات الإرهابية.

وأوضح "عبدالحافظ"، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازًا لاسلكيًا، وطائرة مسيرة مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وجهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وبين أن الجيش دمر 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، و52 سيارة و59 دراجة بخارية يستخدمها المسلحون، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر المسلحة في التسلل لشمال سيناء.

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الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناء
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم (الأحد)، مقتل 89 مسلحاً بمناطق العمليات في شمال سيناء، في إطار جهود الجيش المصري، لملاحقة الجماعات الإرهابية.

وأوضح "عبدالحافظ"، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازًا لاسلكيًا، وطائرة مسيرة مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وجهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وبين أن الجيش دمر 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، و52 سيارة و59 دراجة بخارية يستخدمها المسلحون، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر المسلحة في التسلل لشمال سيناء.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
03:48 PM

الجيش المصري يعثر على طائرة مسيرة بحوزة مسلحين في سيناء

قتل 89 عنصراً خلال عمليات الملاحقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، اليوم (الأحد)، مقتل 89 مسلحاً بمناطق العمليات في شمال سيناء، في إطار جهود الجيش المصري، لملاحقة الجماعات الإرهابية.

وأوضح "عبدالحافظ"، في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش ضبط 73 بندقية آلية و140 خزنة و5606 طلقة متعددة الأعيرة، و34 جهازًا لاسلكيًا، وطائرة مسيرة مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، وجهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

وبين أن الجيش دمر 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة و4 أحزمة ناسفة، و52 سيارة و59 دراجة بخارية يستخدمها المسلحون، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر المسلحة في التسلل لشمال سيناء.

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