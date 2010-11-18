النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمعان": حالة عدم استقرار جوي تنشأ غداً تشمل عدة مناطق

ذروتها الاثنين وتستمر حتى صباح الثلاثاء

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تنشأ حالة عدم استقرار جوي تنتج أمطاراً شبه غزيرة على عدة مناطق من المملكة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ خلال غد الأحد على مناطق القصيم وشمال الرياض ومنطقة حائل وبعض من مناطق شمال شرق المملكة وشمالها، وأن تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء.

وذكر الجمعان أنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تشهد الحالة المطرية ذروتها يوم الاثنين القادم، وتعد من الحالات ذات التأثير السريع، نتيجة لتعمق موجات قصيرة علوية تعمل على تقدم الرياح الجنوبية الرطبة، حيث من المتوقع أن تعمل على نشوء تلك الحالة الماطرة التي تعد إجمالاً من الحالات المتوسطة، والتي تؤثر على مناطق محدودة في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجمعان": حالة عدم استقرار جوي تنشأ غداً تشمل عدة مناطق
سبق

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تنشأ حالة عدم استقرار جوي تنتج أمطاراً شبه غزيرة على عدة مناطق من المملكة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ خلال غد الأحد على مناطق القصيم وشمال الرياض ومنطقة حائل وبعض من مناطق شمال شرق المملكة وشمالها، وأن تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء.

وذكر الجمعان أنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تشهد الحالة المطرية ذروتها يوم الاثنين القادم، وتعد من الحالات ذات التأثير السريع، نتيجة لتعمق موجات قصيرة علوية تعمل على تقدم الرياح الجنوبية الرطبة، حيث من المتوقع أن تعمل على نشوء تلك الحالة الماطرة التي تعد إجمالاً من الحالات المتوسطة، والتي تؤثر على مناطق محدودة في المنطقة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
11:42 PM

"الجمعان": حالة عدم استقرار جوي تنشأ غداً تشمل عدة مناطق

ذروتها الاثنين وتستمر حتى صباح الثلاثاء

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
8,202

قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تنشأ حالة عدم استقرار جوي تنتج أمطاراً شبه غزيرة على عدة مناطق من المملكة، مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ خلال غد الأحد على مناطق القصيم وشمال الرياض ومنطقة حائل وبعض من مناطق شمال شرق المملكة وشمالها، وأن تستمر حتى صباح يوم الثلاثاء.

وذكر الجمعان أنه من المتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تشهد الحالة المطرية ذروتها يوم الاثنين القادم، وتعد من الحالات ذات التأثير السريع، نتيجة لتعمق موجات قصيرة علوية تعمل على تقدم الرياح الجنوبية الرطبة، حيث من المتوقع أن تعمل على نشوء تلك الحالة الماطرة التي تعد إجمالاً من الحالات المتوسطة، والتي تؤثر على مناطق محدودة في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,629
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,908
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,530
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,480

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

مرضى "الزهايمر" في حاجة إلى دعم المجتمع

ماجد البريكان
دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

دبلوماسية المملكة.. تاريخ حافل

يحيى رفاعي
حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

حل مشكلة إغلاق محطات البنزين أثناء الصلاة!!

عبدالغني الشيخ
لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة