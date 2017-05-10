النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية ضمد" تصادر 800 كيلوجرام من رقائق السمبوسة التالفة

"عبد العزيز الشعبي": اتخاذنا كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين

ضبطت الفرق الرقابية الصحية ببلدية محافظة ضمد، موقعًا داخل مقر لسكن عمال، تم تحويله إلى معمل غير نظامي لتجهيز رقائق السمبوسة.

وقال رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي: إنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 800 كيلوجرام من الدقيق والسمبوسة، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكد "الشعبي" أنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم 940.

محافظة ضمد بلدية محافظة ضمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدية ضمد" تصادر 800 كيلوجرام من رقائق السمبوسة التالفة
سبق

ضبطت الفرق الرقابية الصحية ببلدية محافظة ضمد، موقعًا داخل مقر لسكن عمال، تم تحويله إلى معمل غير نظامي لتجهيز رقائق السمبوسة.

وقال رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي: إنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 800 كيلوجرام من الدقيق والسمبوسة، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكد "الشعبي" أنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم 940.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:19 PM

"بلدية ضمد" تصادر 800 كيلوجرام من رقائق السمبوسة التالفة

"عبد العزيز الشعبي": اتخاذنا كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
2,401

ضبطت الفرق الرقابية الصحية ببلدية محافظة ضمد، موقعًا داخل مقر لسكن عمال، تم تحويله إلى معمل غير نظامي لتجهيز رقائق السمبوسة.

وقال رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي: إنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 800 كيلوجرام من الدقيق والسمبوسة، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكد "الشعبي" أنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم 940.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,098
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,005
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,276
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة