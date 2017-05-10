"بلدية ضمد" تصادر 800 كيلوجرام من رقائق السمبوسة التالفة

"عبد العزيز الشعبي": اتخاذنا كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين

ضبطت الفرق الرقابية الصحية ببلدية محافظة ضمد، موقعًا داخل مقر لسكن عمال، تم تحويله إلى معمل غير نظامي لتجهيز رقائق السمبوسة.

وقال رئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي: إنه تم ضبط ومصادرة أكثر من 800 كيلوجرام من الدقيق والسمبوسة، مبينًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأكد "الشعبي" أنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم 940.