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ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعَيْن.. وعليكم التضحية لأجل بلادكم

حاكم ولاية كونيتيكت: المخزون الاستراتيجي الطبي بات خاويًا لمكافحة "كورونا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنه على الشعب الأمريكي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، طالب الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي اليومي مع خلية الأزمة في البيت الأبيض حول تطورات فيروس كورونا كل مواطن وشركة بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أنه "لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين". ولفت إلى أنه أعلن سابقًا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر إبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها. موضحًا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال: "نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها".

ومن جهته، قال نيد لامونت، حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، أمس الثلاثاء: إن المخزون الاستراتيجي الوطني الأمريكي من الإمدادات الطبية خاوٍ الآن، وإن الولاية تحاول "بمفردها" تأمين أجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية شخصية لمكافحة جائحة كورونا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف لامونت في مؤتمر صحفي: "كان من المزعج اليوم أن نكتشف أن المخزون الاستراتيجي الوطني خاوٍ الآن. حصلنا على 50 جهاز تنفس صناعي، وأنا ممتن لذلك".

وتابع: "الآن نحن بمفردنا. في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عن معدات الوقاية الشخصية بقدر ما نستطيع".

وطالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا في وقت سابق إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع بالتعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي؛ وذلك للتكيف مع زيادة في عدد المرضي الذين يحتاجون لها.

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولاية كونيتيكت نيد لامونت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعَيْن.. وعليكم التضحية لأجل بلادكم
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنه على الشعب الأمريكي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، طالب الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي اليومي مع خلية الأزمة في البيت الأبيض حول تطورات فيروس كورونا كل مواطن وشركة بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أنه "لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين". ولفت إلى أنه أعلن سابقًا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر إبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها. موضحًا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال: "نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها".

ومن جهته، قال نيد لامونت، حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، أمس الثلاثاء: إن المخزون الاستراتيجي الوطني الأمريكي من الإمدادات الطبية خاوٍ الآن، وإن الولاية تحاول "بمفردها" تأمين أجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية شخصية لمكافحة جائحة كورونا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف لامونت في مؤتمر صحفي: "كان من المزعج اليوم أن نكتشف أن المخزون الاستراتيجي الوطني خاوٍ الآن. حصلنا على 50 جهاز تنفس صناعي، وأنا ممتن لذلك".

وتابع: "الآن نحن بمفردنا. في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عن معدات الوقاية الشخصية بقدر ما نستطيع".

وطالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا في وقت سابق إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع بالتعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي؛ وذلك للتكيف مع زيادة في عدد المرضي الذين يحتاجون لها.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:20 AM

ترامب للأمريكيين: استعدوا للأيام السوداء خلال أسبوعَيْن.. وعليكم التضحية لأجل بلادكم

حاكم ولاية كونيتيكت: المخزون الاستراتيجي الطبي بات خاويًا لمكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء إنه على الشعب الأمريكي أن يستعد للأيام السوداء خلال الأسبوعَيْن المقبلَيْن، وفقًا لموقع قناة العربية.

وفي التفاصيل، طالب الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي اليومي مع خلية الأزمة في البيت الأبيض حول تطورات فيروس كورونا كل مواطن وشركة بالتضحية من أجل الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أنه "لم يكن هناك أي خيار سوى إغلاق البلاد لحماية المواطنين". ولفت إلى أنه أعلن سابقًا أن الإدارة ستمدد هذه الإجراءات حتى أواخر إبريل.

وأعلن أن الخزانة ستساعد الشركات الصغيرة شرط دفعها رواتب موظفيها. موضحًا أنه سيتم تقديم 52 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة.

وقال: "نعطي المستشفيات المرونة لاستخدام منشآتها وفق أولوياتها".

ومن جهته، قال نيد لامونت، حاكم ولاية كونيتيكت الأمريكية، أمس الثلاثاء: إن المخزون الاستراتيجي الوطني الأمريكي من الإمدادات الطبية خاوٍ الآن، وإن الولاية تحاول "بمفردها" تأمين أجهزة تنفس صناعي ومعدات حماية شخصية لمكافحة جائحة كورونا.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف لامونت في مؤتمر صحفي: "كان من المزعج اليوم أن نكتشف أن المخزون الاستراتيجي الوطني خاوٍ الآن. حصلنا على 50 جهاز تنفس صناعي، وأنا ممتن لذلك".

وتابع: "الآن نحن بمفردنا. في الوقت الحالي نبذل قصارى جهدنا للبحث عن معدات الوقاية الشخصية بقدر ما نستطيع".

وطالب المسؤولون في ولايات تضررت بشدة من فيروس كورونا في وقت سابق إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركات التصنيع بالتعجيل بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي؛ وذلك للتكيف مع زيادة في عدد المرضي الذين يحتاجون لها.

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