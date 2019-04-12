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بسبب انتشار فيروس كورونا.. "فيفا" يلمح لإضافة فترة انتقالات ثالثة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مزيد من المرونة فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين بسبب أزمة تفشّي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وأشار إلى إمكانية وجود فترة انتقالات ثالثة بصفة استثنائية.

وتقتصر انتقالات اللاعبين على فترتين؛ الأولى هي فترة الانتقالات بين كل موسمين متتاليين ولا يسمح بامتدادها أكثر من 12 أسبوعًا، والأخرى في منتصف الموسم ولا يسمح بأن تجتاز فترة الشهر الواحد.

وقال جيمس كيتشنغ مدير لوائح كرة القدم بـ"فيفا" في تصريحات لبرنامج "سبورتس شو" على شبكة "إيه آرد دي" التلفزيونية الألمانية: ما يمكن أن نراه الآن في هذه الأزمة أن الاتحادات قد تفتح المجال أمام فترة انتقالات ثالثة إضافية، سنتعامل بمرونة مع هذا إذا كان الوقت الإجمالي للانتقالات لا يزيد على 16 أسبوعًا.

وكان "فيفا" أصدر مؤخرًا عدة توصيات وإرشادات بشأن الانتقالات وعقود اللاعبين في ظل أزمة وباء "كورونا"، كما دافع عن فكرة تمديد عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم المتوقف حاليًّا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب انتشار فيروس كورونا.. "فيفا" يلمح لإضافة فترة انتقالات ثالثة
سبق

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مزيد من المرونة فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين بسبب أزمة تفشّي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وأشار إلى إمكانية وجود فترة انتقالات ثالثة بصفة استثنائية.

وتقتصر انتقالات اللاعبين على فترتين؛ الأولى هي فترة الانتقالات بين كل موسمين متتاليين ولا يسمح بامتدادها أكثر من 12 أسبوعًا، والأخرى في منتصف الموسم ولا يسمح بأن تجتاز فترة الشهر الواحد.

وقال جيمس كيتشنغ مدير لوائح كرة القدم بـ"فيفا" في تصريحات لبرنامج "سبورتس شو" على شبكة "إيه آرد دي" التلفزيونية الألمانية: ما يمكن أن نراه الآن في هذه الأزمة أن الاتحادات قد تفتح المجال أمام فترة انتقالات ثالثة إضافية، سنتعامل بمرونة مع هذا إذا كان الوقت الإجمالي للانتقالات لا يزيد على 16 أسبوعًا.

وكان "فيفا" أصدر مؤخرًا عدة توصيات وإرشادات بشأن الانتقالات وعقود اللاعبين في ظل أزمة وباء "كورونا"، كما دافع عن فكرة تمديد عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم المتوقف حاليًّا.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:01 PM

بسبب انتشار فيروس كورونا.. "فيفا" يلمح لإضافة فترة انتقالات ثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مزيد من المرونة فيما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين بسبب أزمة تفشّي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وأشار إلى إمكانية وجود فترة انتقالات ثالثة بصفة استثنائية.

وتقتصر انتقالات اللاعبين على فترتين؛ الأولى هي فترة الانتقالات بين كل موسمين متتاليين ولا يسمح بامتدادها أكثر من 12 أسبوعًا، والأخرى في منتصف الموسم ولا يسمح بأن تجتاز فترة الشهر الواحد.

وقال جيمس كيتشنغ مدير لوائح كرة القدم بـ"فيفا" في تصريحات لبرنامج "سبورتس شو" على شبكة "إيه آرد دي" التلفزيونية الألمانية: ما يمكن أن نراه الآن في هذه الأزمة أن الاتحادات قد تفتح المجال أمام فترة انتقالات ثالثة إضافية، سنتعامل بمرونة مع هذا إذا كان الوقت الإجمالي للانتقالات لا يزيد على 16 أسبوعًا.

وكان "فيفا" أصدر مؤخرًا عدة توصيات وإرشادات بشأن الانتقالات وعقود اللاعبين في ظل أزمة وباء "كورونا"، كما دافع عن فكرة تمديد عقود اللاعبين المحترفين مع أنديتهم حتى نهاية الموسم المتوقف حاليًّا.

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