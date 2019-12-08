كرّمت جمعية "ارتقاء" المتطوعين المشاركين بنشاطاتها، بحفل أقيم في مقر الجمعية بمدينة الخبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر. من جهته أكد المدير التنفيذي للجمعية صالح القوم، في كلمته؛ على أهمية إشراك المتطوعين في جميع جوانب الجمعية، وعلى رأسها الجانب الإداري. وقال "القوم": يوم الخميس الماضي جرى إسناد إدارة الجمعية لعشرين متطوعًا ومتطوعة، ومنذ توليهم للمهام تم استلام ١٧٠ جهاز حاسب آلي من إحدى الجهات المانحة، وتوزيع ١٠ أجهزة حاسب آلي، وإعادة تأهيل ١٣٠ جهاز حاسب آلي، وشكر جهودهم المبذولة في تحقيق العمل التطوعي الاحترافي. فيما عبر المدير التنفيذي المكلف ليوم التطوع، عبدالعزيز المعمر، عن شكره وامتنانه لجهود ٣٥٠ متطوعًا ومتطوعة بإنجاز ما يقارب خمسة آلاف ساعة تطوع في العديد من الفعاليات، والمشاركة في تأهيل أجهزة الحاسب الآلي. وشارك سفير "ارتقاء" عبدالعزيز العقيل، تجربته في التطوع الذي حقق خلالها ٣٠٠ ساعة عمل تطوع في تأهيل أجهزة الحاسب الآلي، قائلًا: إن تجربتي بالتطوع انعكست علي بالإيجاب من خلال استثمار وقت الفراغ، وتحمل المسؤولية، واكتساب المعرفة وتطوير الذات.

"ارتقاء" تكرم المتطوعين المشاركين بنشاطات الجمعية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-08 كرّمت جمعية "ارتقاء" المتطوعين المشاركين بنشاطاتها، بحفل أقيم في مقر الجمعية بمدينة الخبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر.



من جهته أكد المدير التنفيذي للجمعية صالح القوم، في كلمته؛ على أهمية إشراك المتطوعين في جميع جوانب الجمعية، وعلى رأسها الجانب الإداري.



وقال "القوم": يوم الخميس الماضي جرى إسناد إدارة الجمعية لعشرين متطوعًا ومتطوعة، ومنذ توليهم للمهام تم استلام ١٧٠ جهاز حاسب آلي من إحدى الجهات المانحة، وتوزيع ١٠ أجهزة حاسب آلي، وإعادة تأهيل ١٣٠ جهاز حاسب آلي، وشكر جهودهم المبذولة في تحقيق العمل التطوعي الاحترافي.



فيما عبر المدير التنفيذي المكلف ليوم التطوع، عبدالعزيز المعمر، عن شكره وامتنانه لجهود ٣٥٠ متطوعًا ومتطوعة بإنجاز ما يقارب خمسة آلاف ساعة تطوع في العديد من الفعاليات، والمشاركة في تأهيل أجهزة الحاسب الآلي.



وشارك سفير "ارتقاء" عبدالعزيز العقيل، تجربته في التطوع الذي حقق خلالها ٣٠٠ ساعة عمل تطوع في تأهيل أجهزة الحاسب الآلي، قائلًا: إن تجربتي بالتطوع انعكست علي بالإيجاب من خلال استثمار وقت الفراغ، وتحمل المسؤولية، واكتساب المعرفة وتطوير الذات.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 07:40 PM

"ارتقاء" تكرم المتطوعين المشاركين بنشاطات الجمعية تزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع





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كرّمت جمعية "ارتقاء" المتطوعين المشاركين بنشاطاتها، بحفل أقيم في مقر الجمعية بمدينة الخبر، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر.



من جهته أكد المدير التنفيذي للجمعية صالح القوم، في كلمته؛ على أهمية إشراك المتطوعين في جميع جوانب الجمعية، وعلى رأسها الجانب الإداري.



وقال "القوم": يوم الخميس الماضي جرى إسناد إدارة الجمعية لعشرين متطوعًا ومتطوعة، ومنذ توليهم للمهام تم استلام ١٧٠ جهاز حاسب آلي من إحدى الجهات المانحة، وتوزيع ١٠ أجهزة حاسب آلي، وإعادة تأهيل ١٣٠ جهاز حاسب آلي، وشكر جهودهم المبذولة في تحقيق العمل التطوعي الاحترافي.



فيما عبر المدير التنفيذي المكلف ليوم التطوع، عبدالعزيز المعمر، عن شكره وامتنانه لجهود ٣٥٠ متطوعًا ومتطوعة بإنجاز ما يقارب خمسة آلاف ساعة تطوع في العديد من الفعاليات، والمشاركة في تأهيل أجهزة الحاسب الآلي.



وشارك سفير "ارتقاء" عبدالعزيز العقيل، تجربته في التطوع الذي حقق خلالها ٣٠٠ ساعة عمل تطوع في تأهيل أجهزة الحاسب الآلي، قائلًا: إن تجربتي بالتطوع انعكست علي بالإيجاب من خلال استثمار وقت الفراغ، وتحمل المسؤولية، واكتساب المعرفة وتطوير الذات.