المملكة تعرب عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة التونسية

أكدت حرصها على تحقيق دعائم الاستقرار في البلد الشقيق

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتشكيل الحكومة التونسية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم.

وأكدت المملكة حرصها على كل ما من شأنه تحقيق دعائم الاستقرار والتنمية في الجمهورية التونسية.