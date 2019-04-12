"كورونا" يهاجم جهاز المناعة مثل "الإيدز" ويدمر الخلايا القوية

"سارس" ليس لديه نفس القدرة

أفاد علماء بأن فيروس كورونا المستجدّ يهاجم خلايا المناعة على طريقة الإيدز، ويعمل على قتل الخلايا القوية؛ حسبما أوردت "سبوتنيك" اليوم (الأحد)، نقلًا عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج" الصينية.



وأضافوا أن "كورونا" يهاجم جهاز المناعة البشري، ويسبب أضرارًا مماثلة لتلك التي تم اكتشافها لدى مرضى فيروس نقص المناعة.



وحقن العلماء خلية مصابة بـ"كورونا" وتحمل ثقبًا في غشائها بمواد كيميائية سامة، فقتل الفيروس والخلية معًا.



واكتشف العلماء أن الخلية الليمفاوية التائية، التي تلعب دورًا هامًّا في جهاز المناعة؛ أصبحت فريسة لـ"كورونا".



وأجرى العلماء نفس التجربة على فيروس متلازمة الالتهاب التنفسي الحادّ "سارس"، الذي يعد شكلًا آخرَ لــ"كورونا"، ووجدوا أن "سارس" ليس لديه القدرة على إصابة الخلايا الليمفاوية.