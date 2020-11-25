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مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.

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مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57
سبق

سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57

خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,827
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,345
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,277

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