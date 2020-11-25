مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.
مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-25
سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.
25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:33 AM
مصر تسجل 901 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 57
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مصر 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 57 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغت 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و20109 حالات وفاة.