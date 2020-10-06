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مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي

لضمان سلامتها قبل وصولها للمستهلك

يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف، سحب عينات مختلفة من الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.


وتعمل أمانة المنطقة على ضمان سلامة الأغذية قبل وصولها إلى المستهلك من خلال الجولات المستمرة التي ينفذها المختبر على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية، ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.


وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن المختبر المتنقل يواصل جولاته على مواقع سحب العينات في سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها، وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة.

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مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي
سبق

يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف، سحب عينات مختلفة من الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.


وتعمل أمانة المنطقة على ضمان سلامة الأغذية قبل وصولها إلى المستهلك من خلال الجولات المستمرة التي ينفذها المختبر على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية، ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.


وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن المختبر المتنقل يواصل جولاته على مواقع سحب العينات في سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها، وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
09:22 PM

مختبر أمانة الجوف يواصل سحب عينات المحاصيل الواردة إلى سوق الخضار المركزي

لضمان سلامتها قبل وصولها للمستهلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف، سحب عينات مختلفة من الخضار والفواكه الواردة للسوق المركزي؛ للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.


وتعمل أمانة المنطقة على ضمان سلامة الأغذية قبل وصولها إلى المستهلك من خلال الجولات المستمرة التي ينفذها المختبر على المحلات وأسواق الخضار والمواد التموينية، ضمن جهود الأمانة المستمرة لضمان أمان وسلامة الأغذية التي يستهلكها المواطن والمقيم.


وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن المختبر المتنقل يواصل جولاته على مواقع سحب العينات في سوق الخضار المركزي والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها، وسحب عينات لفحصها في المختبر الثابت الذي يعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم من خلال أقسامه المختلفة.

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