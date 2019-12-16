تقرير أعدته "المخابرات".. "جونسون" يوافق على فضح تدخّل روسيا في السياسة البريطانية

النشر يتطلب مصادقة البرلمان على أعضاء لجنة جديدة

أعطى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإذن بنشر تقرير برلماني حول تدخّل روسيا في السياسة البريطانية، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه، اليوم (الاثنين) إلا أن موعد النشر لم يحدد.

وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى أن ارتياح "جونسون" للنشر لن يؤثر على عمل الهيئات التي تتولى حماية أمننا القومي.

ووفقاً لـ"فرانس 24"، يتناول التقرير الواقع في 50 صفحة، الأنشطة الروسية في المملكة المتحدة، بما فيها التدخل المحتمل في استفتاء "بريكست"، الذي أجري في العام 2016، أعدته لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني في وقت سابق من العام الحالي.

وتطرّق التقرير إلى تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري في العام 2018، الذي اتّهمت بريطانيا وحلفاؤها موسكو بتدبيره.

وحُلَت لجنة الاستخبارات قبل الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي، ولا يمكن نشر التقرير قبل تشكيل لجنة جديدة، الأمر الذي قد يستغرق أسابيع عدة نظراً إلى أن هذا الأمر يتطلّب مصادقة البرلمان على تعيين الأعضاء الجدد في اللجنة.

وجاء التقرير رداً على مخاوف من حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي أجريت في العام 2016، ومدى تأثير حملة تضليل أطلقت برعاية روسية.