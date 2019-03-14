النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسؤول أمريكي يكشف خسائر هجوم قاعدة التاجي

تكتم على رد واشنطن على الاستهداف

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (السبت)، أن ثلاثة جنود أمريكيين أُصيبوا من جراء هجوم صاروخي في العراق على قاعدة التاجي، التي هاجمتها فصائل مدعومة من إيران الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجندي بريطاني.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل عن مدى الإصابات من جراء هجوم اليوم، وعما إذا كان يتوقع ردًا أمريكيًا.

جاءت الهجمات الصاروخية بعد أقل من يومين من قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية انتقامية على منشآت في العراق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها على صلة بميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران التي حملتها مسؤولية هجوم الأربعاء.

قاعدة التاجي العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مسؤول أمريكي يكشف خسائر هجوم قاعدة التاجي
سبق

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (السبت)، أن ثلاثة جنود أمريكيين أُصيبوا من جراء هجوم صاروخي في العراق على قاعدة التاجي، التي هاجمتها فصائل مدعومة من إيران الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجندي بريطاني.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل عن مدى الإصابات من جراء هجوم اليوم، وعما إذا كان يتوقع ردًا أمريكيًا.

جاءت الهجمات الصاروخية بعد أقل من يومين من قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية انتقامية على منشآت في العراق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها على صلة بميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران التي حملتها مسؤولية هجوم الأربعاء.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
09:56 PM

مسؤول أمريكي يكشف خسائر هجوم قاعدة التاجي

تكتم على رد واشنطن على الاستهداف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
185

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (السبت)، أن ثلاثة جنود أمريكيين أُصيبوا من جراء هجوم صاروخي في العراق على قاعدة التاجي، التي هاجمتها فصائل مدعومة من إيران الأربعاء الماضي، مما أسفر عن مقتل أمريكيين اثنين وجندي بريطاني.

ولم يذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، تفاصيل عن مدى الإصابات من جراء هجوم اليوم، وعما إذا كان يتوقع ردًا أمريكيًا.

جاءت الهجمات الصاروخية بعد أقل من يومين من قيام الولايات المتحدة بشن غارات جوية انتقامية على منشآت في العراق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها على صلة بميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران التي حملتها مسؤولية هجوم الأربعاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,243
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,452
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,462

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة