"فريق كانو للوالدين" البحريني يستقبل ورود نوارة التطوعي السعودي

استقبل باليشموم البحريني والأناشيد السعودية

استقبل نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي للوالدين في مملكة البحرين الشقيقة، في وقت سابق، فريق ورود نوارة التطوعي السعودي؛ حيث ارتسم الاستقبال بالأسلوب التراثي البحريني ونثر اليشموم على الفريق الزائر، وسط فرحة وزغاريد النزيلات والأناشيد الوطنية السعودية.

وكان في مقدمة المستقبلين مديرة نادي كانو للوالدين فتحية قوهجي، ومنسقة البرامج والفعاليات نجاة أبو بشيت، ويتقدم فريق ورود نوارة قائدة الفريق نورة بنت محمد العقلا ونورة الخثران.

بدأ البرنامج بكلمة من مديرة النادي فتحية الكوهجي، رحبت فيها بورود نوارة التطوعي السعودي، مؤكدة أهمية تبادل الزيارات بين الفرق التطوعية الخليجية، وأعطت نبذة عما يقدمه النادي من خدمات رعائية وصحية واجتماعية وترفيهية وثقافية لكبار السن؛ وأنه يخدم الجنسين ذكوراً وإناثاً على حد سواء.

وألقت قائدة فريق ورود نوارة "نورة العقلا" كلمة شكرت فيها فريق كانو الاجتماعي، والحفاوة غير المستغربة من البحرين وأهله، وعرّفت برسالة وأهداف الفريق والفئات المستهدفة، مبينة ما يقدمه الفريق من فعاليات وخدمات ومبادرات تصب في خدمة المجتمع بجميع فئاته.

وتضمن البرنامج مجموعة من الفقرات المنوعة كطرح الأمثال الشعبية السعودية والبحرينية الموروثة بطريقة تبادلية تفعالية، كما عرضت مجموعة من المواهب الإبداعية من حرف مهنية يدوية ومواهب في إلقاء الشعر، وطرح بعض المواقف والطرائف المتنوعة بمشاركة المسنات داخل النادي.

وتجول ورود نوارة التطوعي داخل النادي بصحبة مديرته الكوهجي، وتعريف الفريق بأهم ما يحويه من مرافق إدارية، والكثير من الورش الحرفية كـ( الخياطة، والرسم على الزجاج، والنجارة، والنحت، وفن الدكوباج والكوروشية، وصناعة الفخار)، وبرامج تعليمية كحفظ القرآن الكريم والبرامج التوعوية والندوات الصحية؛ بالإضافة للأنشطة الترفيهية والرياضية، حيث يفتح أبوابه للجنسين طيلة أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً.

وفي ختام الزيارة، قدم فريق ورود نوارة التطوعي درعاً تذكارية للنادي وعدداً من الهدايا للفريق الإداري، كما قدم نادي كانو البحريني هدية تذكارية للفريق الزائر، ثم ودع الفريق السعودي بالحفاوة التي استقبل بها.