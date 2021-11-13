النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء": 4 أهداف مهمة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"

قالت: يضمن سلامة الأدوية وتوافرها ومتابعة حالة المستدعاة والمسحوبة منها

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"، يهدف لضمان سلامتها.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن نظام رصد يهدف إلى تتبع عمل سير الأدوية من التصنيع حتى وصولها للمستهلك، وذلك لضمان سلامتها.

وأضافت في إنفوجراف، أن أهم أهداف النظام: مكافحة الغش الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تتبع حركة الدواء، وتوافر الأدوية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة حالة الأدوية المستدعاة والمسحوبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء": 4 أهداف مهمة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"
سبق

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"، يهدف لضمان سلامتها.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن نظام رصد يهدف إلى تتبع عمل سير الأدوية من التصنيع حتى وصولها للمستهلك، وذلك لضمان سلامتها.

وأضافت في إنفوجراف، أن أهم أهداف النظام: مكافحة الغش الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تتبع حركة الدواء، وتوافر الأدوية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة حالة الأدوية المستدعاة والمسحوبة.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:42 AM

"الغذاء والدواء": 4 أهداف مهمة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"

قالت: يضمن سلامة الأدوية وتوافرها ومتابعة حالة المستدعاة والمسحوبة منها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
204

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"، يهدف لضمان سلامتها.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن نظام رصد يهدف إلى تتبع عمل سير الأدوية من التصنيع حتى وصولها للمستهلك، وذلك لضمان سلامتها.

وأضافت في إنفوجراف، أن أهم أهداف النظام: مكافحة الغش الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تتبع حركة الدواء، وتوافر الأدوية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة حالة الأدوية المستدعاة والمسحوبة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,403
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,111
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,144
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,203

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟!

حضور الوالدين.. أنت هنا أم لا؟!

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة