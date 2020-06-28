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"العدل" تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد عليهم

أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، للذين لا يتسنى لهم الإفراغ من خلال الموثقين mwathiq.sa، أو من خلال الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة "ناجز" najiz.sa؛ وذلك تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة، أنه للاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي؛ يجب اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل ابتداءً في إرسال بريد إلكتروني إلى remotenotary@moj.gov.sa يتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.

وبعد إرسال البريد سيستقبل المستفيد ردًّا آليًّا على بريده الإلكتروني بنموذج تتم تعبئته بالبيانات الأساسية من هويات الأطراف ومعلومات الصك العقاري، ويمكن للمستفيدين تعبئة النموذج باختيار الرد على البريد، ثم تعبئة الجدول مباشرة بكل يسر وسهولة.

وبعد استلام النموذج المعبأة بياناته؛ يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المخصصة، التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الاتصال المرئي.

وسيستقبل المستفيد لاحقًا تأكيدًا بالموعد المحدد على نفس البريد لبدء الاتصال المرئي أثناء أوقات العمل الرسمي لكتابة العدل المعنية، مع أهمية التنسيق بين أطراف العملية للتواجد في موقع واحد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والتأكد من توفر اتصال إنترنت سريع لضمان وضوح الصوت والصورة، والتأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية (صك حصر الورثة، مثلًا)، إضافة إلى التأكد من توفير صور ممسوحة ضوئيًّا لجميع الوثائق الداعمة لإرسالها أثناء انعقاد الموعد عبر البريد (يمكن تصويرها باستخدام الجوال ومنها صورة الشيك الذي يوفره المشتري).

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكد من أن الطرفين يملكان هويات مرتبطة بحساب في نظام "أبشر" (حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في نظام "أبشر").

يُذكر أنه أتيح للمستفيد تنفيذ العديد من الخدمات في قطاع التوثيق عن بُعد عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ ومنها إصدار الوكالات الإلكترونية بجميع بنودها، والاستعلام عن الوكالات، وتقديم طلب إفراغ صك، وتحديث الصكوك، وإصدار صك بدل تالف/مفقود، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الملكية العقارية (خدمة الاطلاع على عقاراتي، والتحقق من بيانات الصك العقاري)، وغيرها.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي
سبق

أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، للذين لا يتسنى لهم الإفراغ من خلال الموثقين mwathiq.sa، أو من خلال الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة "ناجز" najiz.sa؛ وذلك تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة، أنه للاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي؛ يجب اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل ابتداءً في إرسال بريد إلكتروني إلى remotenotary@moj.gov.sa يتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.

وبعد إرسال البريد سيستقبل المستفيد ردًّا آليًّا على بريده الإلكتروني بنموذج تتم تعبئته بالبيانات الأساسية من هويات الأطراف ومعلومات الصك العقاري، ويمكن للمستفيدين تعبئة النموذج باختيار الرد على البريد، ثم تعبئة الجدول مباشرة بكل يسر وسهولة.

وبعد استلام النموذج المعبأة بياناته؛ يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المخصصة، التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الاتصال المرئي.

وسيستقبل المستفيد لاحقًا تأكيدًا بالموعد المحدد على نفس البريد لبدء الاتصال المرئي أثناء أوقات العمل الرسمي لكتابة العدل المعنية، مع أهمية التنسيق بين أطراف العملية للتواجد في موقع واحد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والتأكد من توفر اتصال إنترنت سريع لضمان وضوح الصوت والصورة، والتأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية (صك حصر الورثة، مثلًا)، إضافة إلى التأكد من توفير صور ممسوحة ضوئيًّا لجميع الوثائق الداعمة لإرسالها أثناء انعقاد الموعد عبر البريد (يمكن تصويرها باستخدام الجوال ومنها صورة الشيك الذي يوفره المشتري).

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكد من أن الطرفين يملكان هويات مرتبطة بحساب في نظام "أبشر" (حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في نظام "أبشر").

يُذكر أنه أتيح للمستفيد تنفيذ العديد من الخدمات في قطاع التوثيق عن بُعد عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ ومنها إصدار الوكالات الإلكترونية بجميع بنودها، والاستعلام عن الوكالات، وتقديم طلب إفراغ صك، وتحديث الصكوك، وإصدار صك بدل تالف/مفقود، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الملكية العقارية (خدمة الاطلاع على عقاراتي، والتحقق من بيانات الصك العقاري)، وغيرها.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
12:40 PM

"العدل" تعلن إتاحة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي

تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد عليهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل، عن إطلاق خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، للذين لا يتسنى لهم الإفراغ من خلال الموثقين mwathiq.sa، أو من خلال الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة "ناجز" najiz.sa؛ وذلك تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد.

وأوضحت الوزارة، أنه للاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي؛ يجب اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل ابتداءً في إرسال بريد إلكتروني إلى remotenotary@moj.gov.sa يتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي.

وبعد إرسال البريد سيستقبل المستفيد ردًّا آليًّا على بريده الإلكتروني بنموذج تتم تعبئته بالبيانات الأساسية من هويات الأطراف ومعلومات الصك العقاري، ويمكن للمستفيدين تعبئة النموذج باختيار الرد على البريد، ثم تعبئة الجدول مباشرة بكل يسر وسهولة.

وبعد استلام النموذج المعبأة بياناته؛ يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المخصصة، التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الاتصال المرئي.

وسيستقبل المستفيد لاحقًا تأكيدًا بالموعد المحدد على نفس البريد لبدء الاتصال المرئي أثناء أوقات العمل الرسمي لكتابة العدل المعنية، مع أهمية التنسيق بين أطراف العملية للتواجد في موقع واحد، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والتأكد من توفر اتصال إنترنت سريع لضمان وضوح الصوت والصورة، والتأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية (صك حصر الورثة، مثلًا)، إضافة إلى التأكد من توفير صور ممسوحة ضوئيًّا لجميع الوثائق الداعمة لإرسالها أثناء انعقاد الموعد عبر البريد (يمكن تصويرها باستخدام الجوال ومنها صورة الشيك الذي يوفره المشتري).

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكد من أن الطرفين يملكان هويات مرتبطة بحساب في نظام "أبشر" (حيث يتم أخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في نظام "أبشر").

يُذكر أنه أتيح للمستفيد تنفيذ العديد من الخدمات في قطاع التوثيق عن بُعد عبر بوابة "ناجز" دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل؛ ومنها إصدار الوكالات الإلكترونية بجميع بنودها، والاستعلام عن الوكالات، وتقديم طلب إفراغ صك، وتحديث الصكوك، وإصدار صك بدل تالف/مفقود، بالإضافة إلى خدمات تسجيل الملكية العقارية (خدمة الاطلاع على عقاراتي، والتحقق من بيانات الصك العقاري)، وغيرها.

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