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"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العبد العالي": نلاحظ تزايداً في حالات كورونا وهذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة

قال: خلال الأسبوعين الماضيين ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: نلاحظ أننا نرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل الحالات، ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية، ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد، وذلك بتقيدنا بالاحترازات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبد العالي": نلاحظ تزايداً في حالات كورونا وهذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة
سبق

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: نلاحظ أننا نرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل الحالات، ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية، ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد، وذلك بتقيدنا بالاحترازات.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:08 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:41 PM

"العبد العالي": نلاحظ تزايداً في حالات كورونا وهذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة

قال: خلال الأسبوعين الماضيين ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي اليوم: نلاحظ أننا نرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل الحالات، ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بحمد الله، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية، ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد، وذلك بتقيدنا بالاحترازات.

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