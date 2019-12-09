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شرطة يدمة تنفذ حملات أمنية في المحافظة

لضبط المطلوبين والسيارات المخالفة

نفذت شرطة محافظة يدمة حملات أمنية في أحياء المحافظة.

جاء ذلك لمراقبة الوضع الأمني، ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية، بقيادة مدير شرطة محافظه يدمة المقدم فارس بن عبد الله الحارثي.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن، حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها، إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

شرطة محافظة يدمة حملات أمنية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شرطة يدمة تنفذ حملات أمنية في المحافظة
سبق

نفذت شرطة محافظة يدمة حملات أمنية في أحياء المحافظة.

جاء ذلك لمراقبة الوضع الأمني، ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية، بقيادة مدير شرطة محافظه يدمة المقدم فارس بن عبد الله الحارثي.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن، حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها، إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
08:02 PM

شرطة يدمة تنفذ حملات أمنية في المحافظة

لضبط المطلوبين والسيارات المخالفة

A A A
بندر آل فطيح - نجران
1
532

نفذت شرطة محافظة يدمة حملات أمنية في أحياء المحافظة.

جاء ذلك لمراقبة الوضع الأمني، ولضبط المطلوبين للجهات الأمنية والسيارات المعمم عنها والمخالفة للتعليمات الأمنية، بقيادة مدير شرطة محافظه يدمة المقدم فارس بن عبد الله الحارثي.

وبدأت الحملة بانطلاقة لجميع فرق دوريات الأمن، حيث شمل الانتشار الأمني على شكل نقاط تفتيش مكثفة بشكل مفاجئ في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية بالمحافظة، ومتابعة السيارات المطلوبة والمعمم عنها، إضافة إلى السيارات المخالفة من تظليل أو عدم تركيب لوحات.

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