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فرنسا تعتقل "سودانياً" ثالثاً ضمن حادثة طعن المارة

الموقوف أقام مع المشتبه به في نفس المركز

أوقفت السلطات الفرنسية مساء أمس مواطناً سودانيا ثالثًا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخص في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم (الأحد).

وبينت المصادر أن الموقوف الثالث، شاب سوداني يقيم في المركز نفسه، الذي يعيش فيه المشتبه به، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

ويرتفع عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق إلى ثلاثة سودانيين، والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبدالله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو (حزيران) 2017، ورجل ثان قُدم على أنه أحد معارفه وأوقف عنده لكن لا يقيم معه.

وهاجم عبدالله أحمد عثمان صباح أمس عددًا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان-سور-إيزير.

السلطات الفرنسية حادثة طعن

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرنسا تعتقل "سودانياً" ثالثاً ضمن حادثة طعن المارة
سبق

أوقفت السلطات الفرنسية مساء أمس مواطناً سودانيا ثالثًا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخص في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم (الأحد).

وبينت المصادر أن الموقوف الثالث، شاب سوداني يقيم في المركز نفسه، الذي يعيش فيه المشتبه به، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

ويرتفع عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق إلى ثلاثة سودانيين، والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبدالله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو (حزيران) 2017، ورجل ثان قُدم على أنه أحد معارفه وأوقف عنده لكن لا يقيم معه.

وهاجم عبدالله أحمد عثمان صباح أمس عددًا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان-سور-إيزير.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:45 PM

فرنسا تعتقل "سودانياً" ثالثاً ضمن حادثة طعن المارة

الموقوف أقام مع المشتبه به في نفس المركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقفت السلطات الفرنسية مساء أمس مواطناً سودانيا ثالثًا في إطار التحقيق في الهجوم بسكين الذي نفذه لاجئ سوداني، وأسفر عن مقتل شخص في جنوب شرق فرنسا، حسبما أفادت مصادر في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم (الأحد).

وبينت المصادر أن الموقوف الثالث، شاب سوداني يقيم في المركز نفسه، الذي يعيش فيه المشتبه به، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

ويرتفع عدد الذين أوقفوا في إطار هذا التحقيق إلى ثلاثة سودانيين، والاثنان الآخران هما منفذ الهجوم عبدالله أحمد عثمان وهو مولود في 1987 ولاجئ في فرنسا منذ يونيو (حزيران) 2017، ورجل ثان قُدم على أنه أحد معارفه وأوقف عنده لكن لا يقيم معه.

وهاجم عبدالله أحمد عثمان صباح أمس عددًا من المارة في الشارع وآخرين في محلين لبيع التبغ واللحوم ومخبز، في رومان-سور-إيزير.

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